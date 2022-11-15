https://ria.ru/20221115/pavlovka-1831595735.html
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку - РИА Новости, 15.11.2022
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:12
2022-11-15T13:12
2022-11-15T14:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.Также украинская сторона потеряла:"Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства.Об освобождении села Павловка в военном ведомстве сообщили накануне. Его взятие открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.Как сообщали в министерстве на прошлой неделе, соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.Купянское направлениеТакже российские войска сорвали попытки наступления ВСУ в направлении села Куземовка в ЛНР, предпринятые двумя ротными группами.Потери ВСУ составили: Помимо этого, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 178 районах.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831614412_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b775240afec9d587cc7357a83651b2db.jpg
Минобороны РФ об освобождении Павловки и наступлении российских войск
В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. "Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства.
2022-11-15T13:12
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PT3M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
13:12 15.11.2022 (обновлено: 14:12 15.11.2022)
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
Минобороны: российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.
Также украинская сторона потеряла:
—два самолета Су-25;
—вертолет Ми-8;
—12 танков;
—27 боевых машин пехоты;
—до 30 других боевых бронированных машин;
—шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США;
—более 25 автомобилей различного назначения;
—28 беспилотных летательных аппаратов.
"Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства.
Об освобождении села Павловка в военном ведомстве сообщили накануне. Его взятие открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе
. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин
, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка
.
Как сообщали в министерстве на прошлой неделе, соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.
Также российские войска сорвали попытки наступления ВСУ в направлении села Куземовка в ЛНР, предпринятые двумя ротными группами.
—до 100 военных;
—восемь танков;
—три БМП;
—пять бронетранспортеров;
—шесть автомобилей.
Помимо этого, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 178 районах.
С 24 февраля Москва
проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.