https://ria.ru/20221115/pavlovka-1831595735.html

Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку - РИА Новости, 15.11.2022

Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:12

2022-11-15T13:12

2022-11-15T14:12

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.Также украинская сторона потеряла:"Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства.Об освобождении села Павловка в военном ведомстве сообщили накануне. Его взятие открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.Как сообщали в министерстве на прошлой неделе, соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.Купянское направлениеТакже российские войска сорвали попытки наступления ВСУ в направлении села Куземовка в ЛНР, предпринятые двумя ротными группами.Потери ВСУ составили: Помимо этого, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 178 районах.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ об освобождении Павловки и наступлении российских войск В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. "Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства. 2022-11-15T13:12 true PT3M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире