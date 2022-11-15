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Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/pavlovka-1831595735.html
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку - РИА Новости, 15.11.2022
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:12
2022-11-15T14:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.Также украинская сторона потеряла:"Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства.Об освобождении села Павловка в военном ведомстве сообщили накануне. Его взятие открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.Как сообщали в министерстве на прошлой неделе, соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.Купянское направлениеТакже российские войска сорвали попытки наступления ВСУ в направлении села Куземовка в ЛНР, предпринятые двумя ротными группами.Потери ВСУ составили: Помимо этого, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 178 районах.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html
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Минобороны РФ об освобождении Павловки и наступлении российских войск
В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. "Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства.
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россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
13:12 15.11.2022 (обновлено: 14:12 15.11.2022)
 
Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

Минобороны: российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.
Также украинская сторона потеряла:
  • два самолета Су-25;
  • вертолет Ми-8;
  • 12 танков;
  • 27 боевых машин пехоты;
  • до 30 других боевых бронированных машин;
  • шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США;
  • более 25 автомобилей различного назначения;
  • 28 беспилотных летательных аппаратов.
"Российские войска продолжают наступательные действия", — говорится в сводке министерства.
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Об освобождении села Павловка в военном ведомстве сообщили накануне. Его взятие открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.
Как сообщали в министерстве на прошлой неделе, соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.

Купянское направление

Также российские войска сорвали попытки наступления ВСУ в направлении села Куземовка в ЛНР, предпринятые двумя ротными группами.
Потери ВСУ составили:
  • до 100 военных;
  • восемь танков;
  • три БМП;
  • пять бронетранспортеров;
  • шесть автомобилей.
Помимо этого, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 178 районах.
С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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