https://ria.ru/20221115/patrushev-1831628698.html

Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков

Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков - РИА Новости, 15.11.2022

Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:34

2022-11-15T14:34

2022-11-15T14:34

николай патрушев

россия

брянск

безопасность

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов."В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действиях на стороне Украины", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО."Особое внимание уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев, своевременно выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера", - указал секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20221115/pvo-1831620895.html

россия

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, россия, брянск, безопасность