Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков
Секретарь Совбеза Патрушев потребовал пресечь заброску в Центральную Россию боевиков ВСУ
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов.
"В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действиях на стороне Украины", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
"Особое внимание уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев, своевременно выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера", - указал секретарь Совбеза РФ.
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