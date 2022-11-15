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Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков - РИА Новости, 15.11.2022
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Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков
Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков - РИА Новости, 15.11.2022
Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:34
2022-11-15T14:34
николай патрушев
россия
брянск
безопасность
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов."В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действиях на стороне Украины", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО."Особое внимание уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев, своевременно выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера", - указал секретарь Совбеза РФ.
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николай патрушев, россия, брянск, безопасность
Николай Патрушев, Россия, Брянск, Безопасность
14:34 15.11.2022
 
Патрушев потребовал пресечь попадание в Россию украинских боевиков

Секретарь Совбеза Патрушев потребовал пресечь заброску в Центральную Россию боевиков ВСУ

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов.
"В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действиях на стороне Украины", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
"Особое внимание уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев, своевременно выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера", - указал секретарь Совбеза РФ.
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Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО
 
Николай ПатрушевРоссияБрянскБезопасность
 
 
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