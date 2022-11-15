https://ria.ru/20221115/partnerstvo-1831612784.html
Моди и Байден обсудили углубление стратегического партнерства
Моди и Байден обсудили углубление стратегического партнерства - РИА Новости, 15.11.2022
Моди и Байден обсудили углубление стратегического партнерства
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали рассмотрели продолжающееся углубление... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:49
2022-11-15T13:49
2022-11-15T13:49
в мире
нарендра моди
индия
сша
бали
большая двадцатка
саммит g20
джо байден
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства двух стран, сообщил МИД Индии."Они рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства между Индией и США, включая сотрудничество в ориентированных на будущее секторах, таких как критически важные и новые технологии, передовые вычисления, искусственный интеллект и так далее", - говорится в сообщении.Лидеры Индии и США "выразили удовлетворение тесным сотрудничеством между Индией и США в новых группах, таких как Quad , I2U2 и других"."Лидеры двух стран обсудили актуальные глобальные и региональные события. Премьер-министр Моди поблагодарил президента Байдена за его постоянную поддержку укрепления партнерства между Индией и США. Он выразил уверенность, что обе страны продолжат поддерживать тесную координацию во время председательства Индии в G20", - добавил МИД Индии.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.
https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831582359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нарендра моди, индия, сша, бали, большая двадцатка, саммит g20, джо байден, индонезия
В мире, Нарендра Моди, Индия, США, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Джо Байден, Индонезия
Моди и Байден обсудили углубление стратегического партнерства
Премьер Индии Моди и президент США Байден обсудили углубление стратегического партнерства
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя – РИА Новости.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства двух стран, сообщил МИД Индии
.
"Они рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства между Индией и США, включая сотрудничество в ориентированных на будущее секторах, таких как критически важные и новые технологии, передовые вычисления, искусственный интеллект и так далее", - говорится в сообщении.
Лидеры Индии и США "выразили удовлетворение тесным сотрудничеством между Индией и США в новых группах, таких как Quad , I2U2 и других".
"Лидеры двух стран обсудили актуальные глобальные и региональные события. Премьер-министр Моди поблагодарил президента Байдена за его постоянную поддержку укрепления партнерства между Индией и США. Он выразил уверенность, что обе страны продолжат поддерживать тесную координацию во время председательства Индии в G20", - добавил МИД Индии.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.