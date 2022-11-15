https://ria.ru/20221115/partnerstvo-1831612784.html

Моди и Байден обсудили углубление стратегического партнерства

Моди и Байден обсудили углубление стратегического партнерства - РИА Новости, 15.11.2022

Моди и Байден обсудили углубление стратегического партнерства

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали рассмотрели продолжающееся углубление... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:49

2022-11-15T13:49

2022-11-15T13:49

в мире

нарендра моди

индия

сша

бали

большая двадцатка

саммит g20

джо байден

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства двух стран, сообщил МИД Индии."Они рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства между Индией и США, включая сотрудничество в ориентированных на будущее секторах, таких как критически важные и новые технологии, передовые вычисления, искусственный интеллект и так далее", - говорится в сообщении.Лидеры Индии и США "выразили удовлетворение тесным сотрудничеством между Индией и США в новых группах, таких как Quad , I2U2 и других"."Лидеры двух стран обсудили актуальные глобальные и региональные события. Премьер-министр Моди поблагодарил президента Байдена за его постоянную поддержку укрепления партнерства между Индией и США. Он выразил уверенность, что обе страны продолжат поддерживать тесную координацию во время председательства Индии в G20", - добавил МИД Индии.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.

https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831582359.html

https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html

индия

сша

бали

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нарендра моди, индия, сша, бали, большая двадцатка, саммит g20, джо байден, индонезия