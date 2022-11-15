https://ria.ru/20221115/pamyatnik-1831695628.html

Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе

Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе - РИА Новости, 15.11.2022

Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе

Памятник первому руководителю Адыгейской автономной области Шахан-Гирею Хакурате, который возглавил регион в 1922 году, открыт в Майкопе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:43

2022-11-15T16:43

2022-11-15T16:43

республика адыгея

адыгейская автономная область

майкоп

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 15 ноя – РИА Новости. Памятник первому руководителю Адыгейской автономной области Шахан-Гирею Хакурате, который возглавил регион в 1922 году, открыт в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В рамках празднования 100-летия государственности Адыгеи в республиканской столице сегодня открыли памятник Шахан-Гирею Умаровичу Хакурате – первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Адыгейской автономной области. Бронзовый памятник первому руководителю ААО высотой 3,2 метра установлен на Привокзальной площади Майкопа", - отмечается в релизе. Автор памятника - Хамид Савкуев.Важную роль Хакурате в становлении Адыгеи в ходе открытия памятника отметил глава республики Мурат Кумпилов. "В Адыгее и на Кубани помнят и чтят Шахан-Гирея Умаровича как сильного и дальновидного лидера, как человека высокой ответственности и работоспособности. Он горел своим делом, был предан ему. А главное – любил Адыгею и свой народ, и стремился сделать всё, чтобы жизнь здесь становилась лучше", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Шахан-Гирей Хакурате родился в Адыгее в 1883 году, был активным участником революционного движения, служил в РККА, воевал в гражданскую войну. В 1922 году избран первым председателем облисполкома образованной Черкесской (Адыгейской) автономной области. Хакурате стоял у истоков всех важнейших начинаний в области экономического и культурного строительства в Адыгее. После смерти в 1937 году был обвинен в буржуазно националистической деятельности, в середине 50-х годов реабилитирован.

https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628019.html

адыгейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

адыгейская автономная область, майкоп, мурат кумпилов