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Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе - РИА Новости, 15.11.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221115/pamyatnik-1831695628.html
Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе
Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе - РИА Новости, 15.11.2022
Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе
Памятник первому руководителю Адыгейской автономной области Шахан-Гирею Хакурате, который возглавил регион в 1922 году, открыт в Майкопе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:43
2022-11-15T16:43
республика адыгея
адыгейская автономная область
майкоп
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 15 ноя – РИА Новости. Памятник первому руководителю Адыгейской автономной области Шахан-Гирею Хакурате, который возглавил регион в 1922 году, открыт в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В рамках празднования 100-летия государственности Адыгеи в республиканской столице сегодня открыли памятник Шахан-Гирею Умаровичу Хакурате – первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Адыгейской автономной области. Бронзовый памятник первому руководителю ААО высотой 3,2 метра установлен на Привокзальной площади Майкопа", - отмечается в релизе. Автор памятника - Хамид Савкуев.Важную роль Хакурате в становлении Адыгеи в ходе открытия памятника отметил глава республики Мурат Кумпилов. "В Адыгее и на Кубани помнят и чтят Шахан-Гирея Умаровича как сильного и дальновидного лидера, как человека высокой ответственности и работоспособности. Он горел своим делом, был предан ему. А главное – любил Адыгею и свой народ, и стремился сделать всё, чтобы жизнь здесь становилась лучше", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Шахан-Гирей Хакурате родился в Адыгее в 1883 году, был активным участником революционного движения, служил в РККА, воевал в гражданскую войну. В 1922 году избран первым председателем облисполкома образованной Черкесской (Адыгейской) автономной области. Хакурате стоял у истоков всех важнейших начинаний в области экономического и культурного строительства в Адыгее. После смерти в 1937 году был обвинен в буржуазно националистической деятельности, в середине 50-х годов реабилитирован.
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адыгейская автономная область, майкоп, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Адыгейская автономная область, Майкоп, Мурат Кумпилов
16:43 15.11.2022
 

Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе

© Фото : пресс-службы правительства АдыгеиПамятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе
Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : пресс-службы правительства Адыгеи
Памятник первому главе Адыгеи Хакурате открыт в Майкопе
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МАЙКОП, 15 ноя – РИА Новости. Памятник первому руководителю Адыгейской автономной области Шахан-Гирею Хакурате, который возглавил регион в 1922 году, открыт в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В рамках празднования 100-летия государственности Адыгеи в республиканской столице сегодня открыли памятник Шахан-Гирею Умаровичу Хакурате – первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Адыгейской автономной области. Бронзовый памятник первому руководителю ААО высотой 3,2 метра установлен на Привокзальной площади Майкопа", - отмечается в релизе. Автор памятника - Хамид Савкуев.
Важную роль Хакурате в становлении Адыгеи в ходе открытия памятника отметил глава республики Мурат Кумпилов. "В Адыгее и на Кубани помнят и чтят Шахан-Гирея Умаровича как сильного и дальновидного лидера, как человека высокой ответственности и работоспособности. Он горел своим делом, был предан ему. А главное – любил Адыгею и свой народ, и стремился сделать всё, чтобы жизнь здесь становилась лучше", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Шахан-Гирей Хакурате родился в Адыгее в 1883 году, был активным участником революционного движения, служил в РККА, воевал в гражданскую войну. В 1922 году избран первым председателем облисполкома образованной Черкесской (Адыгейской) автономной области. Хакурате стоял у истоков всех важнейших начинаний в области экономического и культурного строительства в Адыгее. После смерти в 1937 году был обвинен в буржуазно националистической деятельности, в середине 50-х годов реабилитирован.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководством и представителями Черкесского благотворительного общества Сирии, а также с активистами Адыгэ Хасэ а. Кфар-Кама Израиля - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 10:47Республика Адыгея
Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием
 
Республика АдыгеяАдыгейская автономная областьМайкопМурат Кумпилов
 
 
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