https://ria.ru/20221115/otoplenie-1831615868.html

Австрийцы боятся отапливать квартиры из-за цен на газ, заявили в парламенте

Австрийцы боятся отапливать квартиры из-за цен на газ, заявили в парламенте - РИА Новости, 15.11.2022

Австрийцы боятся отапливать квартиры из-за цен на газ, заявили в парламенте

Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) лидер... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:00

2022-11-15T14:00

2022-11-15T14:00

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экономика

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ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) лидер оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер."Дело не в том, что они не могут топить (свои квартиры – ред.), они боятся следующего счета за газ, который придет им по почте зимой, в январе-феврале. Мы видим, что стоимость энергии для отечественной промышленности в 2-3 раза выше, чем в Германии. Это огромная проблема", - заявила она, выступая на дебатах о принятии бюджета на 2023 год.Ренди-Вагнер подчеркнула, что правительство Австрии приняло решение выделить миллиарды евро для поддержки граждан и компаний, однако эти средства "не привели к снижению каких-либо цен в последние месяцы и недели", потому что "только деньгами кризис не разрешить". По словам политика, Австрии необходимы срочные меры "на фоне взрывного роста цен на энергию в предстоящую зиму", установление законодательных ограничений цен на газ. В противном случае стране грозят "социальные потрясения", считает она."Необходимо предотвратить перерастания энергетического кризиса в социальный, чтобы в Австрии произошла деиндустриализация, когда промышленность <...> больше не может быть конкурентоспособной", - заявила Ренди-Вагнер.

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

австрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, экономика