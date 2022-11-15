https://ria.ru/20221115/otoplenie-1831615868.html
Австрийцы боятся отапливать квартиры из-за цен на газ, заявили в парламенте
Австрийцы боятся отапливать квартиры из-за цен на газ, заявили в парламенте - РИА Новости, 15.11.2022
Австрийцы боятся отапливать квартиры из-за цен на газ, заявили в парламенте
Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) лидер... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:00
2022-11-15T14:00
2022-11-15T14:00
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австрия
экономика
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ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) лидер оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер."Дело не в том, что они не могут топить (свои квартиры – ред.), они боятся следующего счета за газ, который придет им по почте зимой, в январе-феврале. Мы видим, что стоимость энергии для отечественной промышленности в 2-3 раза выше, чем в Германии. Это огромная проблема", - заявила она, выступая на дебатах о принятии бюджета на 2023 год.Ренди-Вагнер подчеркнула, что правительство Австрии приняло решение выделить миллиарды евро для поддержки граждан и компаний, однако эти средства "не привели к снижению каких-либо цен в последние месяцы и недели", потому что "только деньгами кризис не разрешить". По словам политика, Австрии необходимы срочные меры "на фоне взрывного роста цен на энергию в предстоящую зиму", установление законодательных ограничений цен на газ. В противном случае стране грозят "социальные потрясения", считает она."Необходимо предотвратить перерастания энергетического кризиса в социальный, чтобы в Австрии произошла деиндустриализация, когда промышленность <...> больше не может быть конкурентоспособной", - заявила Ренди-Вагнер.
https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, экономика
В мире, Австрия, Экономика
Австрийцы боятся отапливать квартиры из-за цен на газ, заявили в парламенте
Лидер СДП Ренди-Вагнер: жители Австрии боятся отапливать квартиры, ожидая роста цен на газ
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) лидер оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер.
"Дело не в том, что они не могут топить (свои квартиры – ред.), они боятся следующего счета за газ, который придет им по почте зимой, в январе-феврале. Мы видим, что стоимость энергии для отечественной промышленности в 2-3 раза выше, чем в Германии
. Это огромная проблема", - заявила она, выступая на дебатах о принятии бюджета на 2023 год.
Ренди-Вагнер подчеркнула, что правительство Австрии приняло решение выделить миллиарды евро для поддержки граждан и компаний, однако эти средства "не привели к снижению каких-либо цен в последние месяцы и недели", потому что "только деньгами кризис не разрешить". По словам политика, Австрии необходимы срочные меры "на фоне взрывного роста цен на энергию в предстоящую зиму", установление законодательных ограничений цен на газ. В противном случае стране грозят "социальные потрясения", считает она.
"Необходимо предотвратить перерастания энергетического кризиса в социальный, чтобы в Австрии произошла деиндустриализация, когда промышленность <...> больше не может быть конкурентоспособной", - заявила Ренди-Вагнер.