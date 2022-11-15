Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой
Travelata.ru: самые популярные направления для зимних поездок – Красная Поляна и Петербург
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для зимних путешествий, сообщают в пресс-службе Travelata.ru.
Первое место в рейтинге занимают поездки по России. Отправиться изучать регионы страны планируют 29 процентов клиентов сервиса. Средний чек на туры — 50 тысяч рублей.
Уточняется, что больше всего бронирований зафиксировано на курорт Красная Поляна. "Цена на горнолыжный отдых сейчас упала, в то время как все остальные направления, наоборот, подорожали", — комментируют в пресс-службе.
Также популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург и Калининградскую область.
"Следом за поездками по стране идут сразу три направления, где море теплое и можно купаться, — отмечают в пресс-службе. — Второе место в списке досталось самому популярному и бюджетному зимнему пляжному варианту — Египту. Там хотят провести время 18 процентов россиян. Совсем немного отстают от него Таиланд и ОАЭ".
Путешествия за рубеж обходятся уже значительно дороже — от 142 до 236 тысяч рублей, добавляют аналитики.