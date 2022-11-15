https://ria.ru/20221115/otdykhzimoy-1831447058.html

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой - РИА Новости, 15.11.2022

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой

Эксперты назвали самые популярные направления для зимних путешествий, сообщают в пресс-службе Travelata.ru. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T04:34

2022-11-15T04:34

2022-11-15T04:34

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для зимних путешествий, сообщают в пресс-службе Travelata.ru.Первое место в рейтинге занимают поездки по России. Отправиться изучать регионы страны планируют 29 процентов клиентов сервиса. Средний чек на туры — 50 тысяч рублей.Уточняется, что больше всего бронирований зафиксировано на курорт Красная Поляна. "Цена на горнолыжный отдых сейчас упала, в то время как все остальные направления, наоборот, подорожали", — комментируют в пресс-службе.Также популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург и Калининградскую область."Следом за поездками по стране идут сразу три направления, где море теплое и можно купаться, — отмечают в пресс-службе. — Второе место в списке досталось самому популярному и бюджетному зимнему пляжному варианту — Египту. Там хотят провести время 18 процентов россиян. Совсем немного отстают от него Таиланд и ОАЭ".Путешествия за рубеж обходятся уже значительно дороже — от 142 до 236 тысяч рублей, добавляют аналитики.

https://ria.ru/20221109/novyygod-1830180726.html

зима

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, путешествия, зима, отдых, туризм, туристы