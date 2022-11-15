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Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221115/otdykhzimoy-1831447058.html
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой - РИА Новости, 15.11.2022
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой
Эксперты назвали самые популярные направления для зимних путешествий, сообщают в пресс-службе Travelata.ru. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T04:34
2022-11-15T04:34
туризм
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путешествия
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туризм
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для зимних путешествий, сообщают в пресс-службе Travelata.ru.Первое место в рейтинге занимают поездки по России. Отправиться изучать регионы страны планируют 29 процентов клиентов сервиса. Средний чек на туры — 50 тысяч рублей.Уточняется, что больше всего бронирований зафиксировано на курорт Красная Поляна. "Цена на горнолыжный отдых сейчас упала, в то время как все остальные направления, наоборот, подорожали", — комментируют в пресс-службе.Также популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург и Калининградскую область."Следом за поездками по стране идут сразу три направления, где море теплое и можно купаться, — отмечают в пресс-службе. — Второе место в списке досталось самому популярному и бюджетному зимнему пляжному варианту — Египту. Там хотят провести время 18 процентов россиян. Совсем немного отстают от него Таиланд и ОАЭ".Путешествия за рубеж обходятся уже значительно дороже — от 142 до 236 тысяч рублей, добавляют аналитики.
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новости - туризм, путешествия, зима, отдых, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Путешествия, Зима, Отдых, Туризм, туристы
04:34 15.11.2022
 
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать зимой

Travelata.ru: самые популярные направления для зимних поездок – Красная Поляна и Петербург

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для зимних путешествий, сообщают в пресс-службе Travelata.ru.
Первое место в рейтинге занимают поездки по России. Отправиться изучать регионы страны планируют 29 процентов клиентов сервиса. Средний чек на туры — 50 тысяч рублей.
Уточняется, что больше всего бронирований зафиксировано на курорт Красная Поляна. "Цена на горнолыжный отдых сейчас упала, в то время как все остальные направления, наоборот, подорожали", — комментируют в пресс-службе.
Также популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург и Калининградскую область.
"Следом за поездками по стране идут сразу три направления, где море теплое и можно купаться, — отмечают в пресс-службе. — Второе место в списке досталось самому популярному и бюджетному зимнему пляжному варианту — Египту. Там хотят провести время 18 процентов россиян. Совсем немного отстают от него Таиланд и ОАЭ".
Путешествия за рубеж обходятся уже значительно дороже — от 142 до 236 тысяч рублей, добавляют аналитики.
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