https://ria.ru/20221115/osuzhdenie-1831503169.html

СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине

СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине

Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:01

2022-11-15T06:01

2022-11-15T06:01

сергей лавров

россия

украина

бали

большая двадцатка

саммит g20

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.Согласно проекту, лидеры G20 заявят на саммите на Бали, что "в современном мире не должно быть войны".Как пишет издание, в проекте коммюнике говорится, что "большинство членов G20 решительно осуждают боевые действия на Украине и подчеркивают, что они приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20221114/usloviya-1831310303.html

россия

украина

бали

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сергей лавров, россия, украина, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире