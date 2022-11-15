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СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине
СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине
Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:01
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сергей лавров
россия
украина
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.Согласно проекту, лидеры G20 заявят на саммите на Бали, что "в современном мире не должно быть войны".Как пишет издание, в проекте коммюнике говорится, что "большинство членов G20 решительно осуждают боевые действия на Украине и подчеркивают, что они приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221114/usloviya-1831310303.html
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сергей лавров, россия, украина, бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Сергей Лавров, Россия, Украина, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
06:01 15.11.2022
 
СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине

FT: большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкCаммит G-20 на Бали
Cаммит G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Cаммит G-20 на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.
Согласно проекту, лидеры G20 заявят на саммите на Бали, что "в современном мире не должно быть войны".
Как пишет издание, в проекте коммюнике говорится, что "большинство членов G20 решительно осуждают боевые действия на Украине и подчеркивают, что они приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике".
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:52Специальная военная операция на Украине
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД
 
Сергей ЛавровРоссияУкраинаБалиБольшая двадцаткаСаммит G20В мире
 
 
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