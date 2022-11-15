https://ria.ru/20221115/orden-1831513136.html
Немцы набросились на журналистов за получение украинских госнаград
Немцы набросились на журналистов за получение украинских госнаград - РИА Новости, 15.11.2022
Немцы набросились на журналистов за получение украинских госнаград
Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились из-за награждения журналистов издания, а также сотрудников газеты Bild украинскими государственными наградами. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:56
2022-11-15T08:56
2022-11-15T15:15
в мире
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германия
херсон
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bild
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились из-за награждения журналистов издания, а также сотрудников газеты Bild украинскими государственными наградами.Ранее киевские власти объявили, что наградят главного редактора Die Welt Ульфа Пошарда, заместителя главного редактора Пауля Ронцхаймера и главного редактора отдела политики Bild Юлиана Репке орденами "За заслуги перед Украиной" III степени. Журналистов успел поздравить скандальный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, подчеркнувший, что работа немецких журналистов убедила власти Германии продолжать поставки Киеву оружия.Комментаторы заметили, что сам факт награждения иностранных журналистов госнаградами другой страны красноречиво указывает на отсутствие у работников СМИ нейтральной позиции."И вы отчитываетесь об этом? Теперь понятны постоянные хвалебные гимны Мельнику здесь, в газете, и это, к сожалению, реальный повод для увольнения", — написала Sandra L."Я определенно отказалась бы от ордена", — заявила Alexandra P."Немецкого ордена "За заслуги" у этих троих нет. Интересно, почему?" — поинтересовался Frank S."Мне было бы стыдно. Вот вам и нейтральная журналистика", — посетовала Petra P."Награда присуждается за соответствующее поведение, соответствующее ожиданиям политического руководства. Это похоже на все что угодно, кроме критической журналистики", — добавила Thusnelda.Ранее киевские власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе телеканалов CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. В Минобороны Украины заявили, что отменили нескольким представителям СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне вопреки запрету.
https://ria.ru/20221114/zelenskiy-1831340264.html
https://ria.ru/20221114/asean-1831440410.html
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831384557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, херсон, министерство обороны украины, bild
В мире, Украина, Германия, Херсон, Министерство обороны Украины, Bild
08:56 15.11.2022 (обновлено: 15:15 15.11.2022)
Немцы набросились на журналистов за получение украинских госнаград
Читатели Die Welt пристыдили журналистов за получение орденов за заслуги перед Украиной
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
возмутились из-за награждения журналистов издания, а также сотрудников газеты Bild украинскими государственными наградами.
Ранее киевские власти объявили, что наградят главного редактора Die Welt Ульфа Пошарда, заместителя главного редактора Пауля Ронцхаймера и главного редактора отдела политики Bild Юлиана Репке орденами "За заслуги перед Украиной" III степени. Журналистов успел поздравить скандальный экс-посол Украины
в Германии
Андрей Мельник, подчеркнувший, что работа немецких журналистов убедила власти Германии продолжать поставки Киеву
оружия.
Комментаторы заметили, что сам факт награждения иностранных журналистов госнаградами другой страны красноречиво указывает на отсутствие у работников СМИ нейтральной позиции.
"Сомнительная награда, которой не стоит гордиться", — считает IchWar'sNicht.
"И вы отчитываетесь об этом? Теперь понятны постоянные хвалебные гимны Мельнику здесь, в газете, и это, к сожалению, реальный повод для увольнения", — написала Sandra L.
"Я определенно отказалась бы от ордена", — заявила Alexandra P.
"Немецкого ордена "За заслуги" у этих троих нет. Интересно, почему?" — поинтересовался Frank S.
"Мне было бы стыдно. Вот вам и нейтральная журналистика", — посетовала Petra P.
"Награда присуждается за соответствующее поведение, соответствующее ожиданиям политического руководства. Это похоже на все что угодно, кроме критической журналистики", — добавила Thusnelda.
"Хм, многие премии, которые были вручены в последнее время, кажутся мне сатирическими, вроде "Золотой малины", — отметил Forensik.
Ранее киевские власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе телеканалов CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона
. В Минобороны Украины
заявили, что отменили нескольким представителям СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне вопреки запрету.