https://ria.ru/20221115/orden-1831513136.html

Немцы набросились на журналистов за получение украинских госнаград

Немцы набросились на журналистов за получение украинских госнаград - РИА Новости, 15.11.2022

Немцы набросились на журналистов за получение украинских госнаград

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились из-за награждения журналистов издания, а также сотрудников газеты Bild украинскими государственными наградами. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:56

2022-11-15T08:56

2022-11-15T15:15

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились из-за награждения журналистов издания, а также сотрудников газеты Bild украинскими государственными наградами.Ранее киевские власти объявили, что наградят главного редактора Die Welt Ульфа Пошарда, заместителя главного редактора Пауля Ронцхаймера и главного редактора отдела политики Bild Юлиана Репке орденами "За заслуги перед Украиной" III степени. Журналистов успел поздравить скандальный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, подчеркнувший, что работа немецких журналистов убедила власти Германии продолжать поставки Киеву оружия.Комментаторы заметили, что сам факт награждения иностранных журналистов госнаградами другой страны красноречиво указывает на отсутствие у работников СМИ нейтральной позиции."И вы отчитываетесь об этом? Теперь понятны постоянные хвалебные гимны Мельнику здесь, в газете, и это, к сожалению, реальный повод для увольнения", — написала Sandra L."Я определенно отказалась бы от ордена", — заявила Alexandra P."Немецкого ордена "За заслуги" у этих троих нет. Интересно, почему?" — поинтересовался Frank S."Мне было бы стыдно. Вот вам и нейтральная журналистика", — посетовала Petra P."Награда присуждается за соответствующее поведение, соответствующее ожиданиям политического руководства. Это похоже на все что угодно, кроме критической журналистики", — добавила Thusnelda.Ранее киевские власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе телеканалов CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. В Минобороны Украины заявили, что отменили нескольким представителям СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне вопреки запрету.

https://ria.ru/20221114/zelenskiy-1831340264.html

https://ria.ru/20221114/asean-1831440410.html

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831384557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, германия, херсон, министерство обороны украины, bild