https://ria.ru/20221115/oon-1831528008.html

В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала

В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала - РИА Новости, 15.11.2022

В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя резолюцию по выплате Украине репараций, заявил РИА Новости, что ООН как международная структура РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:01

2022-11-15T10:01

2022-11-15T10:01

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя резолюцию по выплате Украине репараций, заявил РИА Новости, что ООН как международная структура себя исчерпала.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее"."Подобные резолюции - это профанация чистой воды и сведение политических счетов. Она не имеет никакой юридической силы. Голосование показало стагнацию и безволие ООН, ее неспособность быть международным арбитром в решениях международных вопросов. ООН себя исчерпала, поэтому считаю, что пришла пора менять правила игры и создавать новую организацию, которая стала бы образцом поддержания мирового правопорядка, а не инструментом США для продвижения своих геополитических интересов", - сказал Шеремет.При этом, по его словам, если кто и должен выплатить Украине репарации, то только США."Попутно США также должны выплатить репарации Ливии, Афганистану, Сирии, Ираку и другим странам, которые они разрушили, насаждая кровью свою хваленную демократию", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20221115/rezolyutsiya-1831522741.html

https://ria.ru/20221114/medvedev-1831486740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил шеремет, сша, украина, киев, госдума рф, оон