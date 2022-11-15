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В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала - РИА Новости, 15.11.2022
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В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала
В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала - РИА Новости, 15.11.2022
В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя резолюцию по выплате Украине репараций, заявил РИА Новости, что ООН как международная структура РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:01
2022-11-15T10:01
в мире
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя резолюцию по выплате Украине репараций, заявил РИА Новости, что ООН как международная структура себя исчерпала.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее"."Подобные резолюции - это профанация чистой воды и сведение политических счетов. Она не имеет никакой юридической силы. Голосование показало стагнацию и безволие ООН, ее неспособность быть международным арбитром в решениях международных вопросов. ООН себя исчерпала, поэтому считаю, что пришла пора менять правила игры и создавать новую организацию, которая стала бы образцом поддержания мирового правопорядка, а не инструментом США для продвижения своих геополитических интересов", - сказал Шеремет.При этом, по его словам, если кто и должен выплатить Украине репарации, то только США."Попутно США также должны выплатить репарации Ливии, Афганистану, Сирии, Ираку и другим странам, которые они разрушили, насаждая кровью свою хваленную демократию", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20221115/rezolyutsiya-1831522741.html
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в мире, михаил шеремет, сша, украина, киев, госдума рф, оон
В мире, Михаил Шеремет, США, Украина, Киев, Госдума РФ, ООН
10:01 15.11.2022
 
В Госдуме заявили, что ООН как структура себя исчерпала

Депутат Госдумы Шеремет о резолюции по репарациям: ООН как структура себя исчерпала

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя резолюцию по выплате Украине репараций, заявил РИА Новости, что ООН как международная структура себя исчерпала.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".
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"Подобные резолюции - это профанация чистой воды и сведение политических счетов. Она не имеет никакой юридической силы. Голосование показало стагнацию и безволие ООН, ее неспособность быть международным арбитром в решениях международных вопросов. ООН себя исчерпала, поэтому считаю, что пришла пора менять правила игры и создавать новую организацию, которая стала бы образцом поддержания мирового правопорядка, а не инструментом США для продвижения своих геополитических интересов", - сказал Шеремет.
При этом, по его словам, если кто и должен выплатить Украине репарации, то только США.
"Попутно США также должны выплатить репарации Ливии, Афганистану, Сирии, Ираку и другим странам, которые они разрушили, насаждая кровью свою хваленную демократию", - подчеркнул депутат.
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В миреМихаил ШереметСШАУкраинаКиевГосдума РФООН
 
 
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