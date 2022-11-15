https://ria.ru/20221115/obstrely-1831674102.html

Украинские войска выпустили еще 24 боеприпаса по территории ДНР

Украинские войска выпустили еще 24 боеприпаса по территории ДНР - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска выпустили еще 24 боеприпаса по территории ДНР

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:08

2022-11-15T16:08

2022-11-15T16:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.15 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 14.30 мск по Гольмовскому - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.40 мск по Новобахмутовке - шесть мин калибром 120 миллиметров.Кроме того, в 14.44 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Гольмовскому - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины