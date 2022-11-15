https://ria.ru/20221115/obstrely-1831674102.html
Украинские войска выпустили еще 24 боеприпаса по территории ДНР
Украинские войска выпустили еще 24 боеприпаса по территории ДНР - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска выпустили еще 24 боеприпаса по территории ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:08
2022-11-15T16:08
2022-11-15T16:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.15 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 14.30 мск по Гольмовскому - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.40 мск по Новобахмутовке - шесть мин калибром 120 миллиметров.Кроме того, в 14.44 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Гольмовскому - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще 24 боеприпаса по территории ДНР
Украинские войска выпустили еще 18 снарядов и шесть мин по территории ДНР