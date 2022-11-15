https://ria.ru/20221115/obstrely-1831587790.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, выпустив 27 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:55

2022-11-15T12:55

2022-11-15T12:55

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, выпустив 27 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.23 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.47 и 12.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в 12.00 по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Куйбышевскому и Киевскому райнам Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, горловка