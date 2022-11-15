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ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:05
2022-11-15T11:05
2022-11-15T11:05
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.29 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что украинские войска в 9.30 выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.45 по Яковлевке - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.48 украинские войска выпустили по Ясиноватой еще три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую