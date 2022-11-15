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ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831544179.html
ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:05
2022-11-15T11:05
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.29 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что украинские войска в 9.30 выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.45 по Яковлевке - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.48 украинские войска выпустили по Ясиноватой еще три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html
https://ria.ru/20221115/vsu-1831540985.html
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
россия
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
11:05 15.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.29 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:01Специальная военная операция на Украине
СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре
Ведомство добавило, что украинские войска в 9.30 выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.45 по Яковлевке - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.30 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.48 украинские войска выпустили по Ясиноватой еще три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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