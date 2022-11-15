https://ria.ru/20221115/obmen-1831517494.html
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех" - РИА Новости, 15.11.2022
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"
Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:26
2022-11-15T09:26
2022-11-15T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
большая двадцатка
украина
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех"."Тысячи наших людей военных и гражданских в российском плену. Мы должны освободить всех этих людей… Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: "всех на всех", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Он заявил, что не видит должных усилий со стороны Международного комитета Красного Креста по доступу к местам содержания украинских пленных."Такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали", - добавил Зеленский.Ранее в МИД РФ обратили внимание МККК на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, "на продолжающиеся регулярные провокации" .
https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831511140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, большая двадцатка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Большая двадцатка, Украина
09:26 15.11.2022 (обновлено: 09:57 15.11.2022)
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"
Зеленский на G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех"