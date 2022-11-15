https://ria.ru/20221115/obmen-1831517494.html

Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"

Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех" - РИА Новости, 15.11.2022

Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"

Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:26

2022-11-15T09:26

2022-11-15T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

большая двадцатка

украина

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех"."Тысячи наших людей военных и гражданских в российском плену. Мы должны освободить всех этих людей… Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: "всех на всех", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Он заявил, что не видит должных усилий со стороны Международного комитета Красного Креста по доступу к местам содержания украинских пленных."Такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали", - добавил Зеленский.Ранее в МИД РФ обратили внимание МККК на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, "на продолжающиеся регулярные провокации" .

https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831511140.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, большая двадцатка, украина