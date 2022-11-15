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Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех" - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/obmen-1831517494.html
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех" - РИА Новости, 15.11.2022
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"
Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:26
2022-11-15T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
большая двадцатка
украина
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех"."Тысячи наших людей военных и гражданских в российском плену. Мы должны освободить всех этих людей… Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: "всех на всех", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.Он заявил, что не видит должных усилий со стороны Международного комитета Красного Креста по доступу к местам содержания украинских пленных."Такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали", - добавил Зеленский.Ранее в МИД РФ обратили внимание МККК на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, "на продолжающиеся регулярные провокации" .
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в мире, владимир зеленский, большая двадцатка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Большая двадцатка, Украина
09:26 15.11.2022 (обновлено: 09:57 15.11.2022)
 
Зеленский заявил о необходимости обмена пленными "всех на всех"

Зеленский на G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех".
"Тысячи наших людей военных и гражданских в российском плену. Мы должны освободить всех этих людей… Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: "всех на всех", - сказал Зеленский в своем видеообращении на саммите G20.
Он заявил, что не видит должных усилий со стороны Международного комитета Красного Креста по доступу к местам содержания украинских пленных.
"Такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали", - добавил Зеленский.
Ранее в МИД РФ обратили внимание МККК на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, "на продолжающиеся регулярные провокации" .
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийБольшая двадцаткаУкраина
 
 
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