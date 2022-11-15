https://ria.ru/20221115/nesterov-1831590433.html

Специалисты выяснили, кто автор "Образа Спаса Нерукотворного"

Специалисты выяснили, кто автор "Образа Спаса Нерукотворного" - РИА Новости, 15.11.2022

Специалисты выяснили, кто автор "Образа Спаса Нерукотворного"

Специалисты Музея архитектуры имени Щусева установили авторство произведения "Образ Спаса Нерукотворного", которое хранилось в собрании институции, сообщается в РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:40

2022-11-15T13:40

2022-11-15T13:40

культура

новости культуры

алексей щусев

россия

государственный музей архитектуры имени щусева

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

михаил нестеров

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Специалисты Музея архитектуры имени Щусева установили авторство произведения "Образ Спаса Нерукотворного", которое хранилось в собрании институции, сообщается в Telegram-канале Минкультуры РФ.В ходе реставрации картины в углу изображения была найдена подпись — инициалы "М. Н." Они совпадают "с образцами монограмм Михаила Васильевича Нестерова", говорится в сообщении."Специалисты считают, что полотно (...) было создано художником в процессе работы над живописным оформлением Покровского собора Марфо-Мариинской обители в Москве", — пояснили в ведомстве.Комплексная реставрация картины неизвестного автора с изображением Спаса Нерукотворного началась в 2022 году. После ее завершения в 2023 году работа будет впервые за долгое время представлена публике на выставке в честь 150-летия Алексея Щусева.

https://ria.ru/20221103/rembrandt-1829028381.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей щусев, россия, государственный музей архитектуры имени щусева, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил нестеров