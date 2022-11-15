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Специалисты выяснили, кто автор "Образа Спаса Нерукотворного"
Специалисты выяснили, кто автор "Образа Спаса Нерукотворного" - РИА Новости, 15.11.2022
Специалисты выяснили, кто автор "Образа Спаса Нерукотворного"
Специалисты Музея архитектуры имени Щусева установили авторство произведения "Образ Спаса Нерукотворного", которое хранилось в собрании институции, сообщается в РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:40
2022-11-15T13:40
2022-11-15T13:40
культура
новости культуры
алексей щусев
россия
государственный музей архитектуры имени щусева
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
михаил нестеров
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Специалисты Музея архитектуры имени Щусева установили авторство произведения "Образ Спаса Нерукотворного", которое хранилось в собрании институции, сообщается в Telegram-канале Минкультуры РФ.В ходе реставрации картины в углу изображения была найдена подпись — инициалы "М. Н." Они совпадают "с образцами монограмм Михаила Васильевича Нестерова", говорится в сообщении."Специалисты считают, что полотно (...) было создано художником в процессе работы над живописным оформлением Покровского собора Марфо-Мариинской обители в Москве", — пояснили в ведомстве.Комплексная реставрация картины неизвестного автора с изображением Спаса Нерукотворного началась в 2022 году. После ее завершения в 2023 году работа будет впервые за долгое время представлена публике на выставке в честь 150-летия Алексея Щусева.
https://ria.ru/20221103/rembrandt-1829028381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей щусев, россия, государственный музей архитектуры имени щусева, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил нестеров
Культура, Новости культуры, Алексей Щусев, Россия, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Музеи, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Михаил Нестеров
Специалисты выяснили, кто автор "Образа Спаса Нерукотворного"
Специалисты выяснили, что "Образ Спаса Нерукотворного" написал Михаил Нестеров