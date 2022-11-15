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Оператор сообщил о бесперебойных поставках нефти в Чехию по "Дружбе"
Оператор сообщил о бесперебойных поставках нефти в Чехию по "Дружбе" - РИА Новости, 15.11.2022
Оператор сообщил о бесперебойных поставках нефти в Чехию по "Дружбе"
Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступает в Чехию бесперебойно, сообщила РИА Новости вечером во вторник пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T23:20
2022-11-15T23:20
2022-11-15T23:20
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ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступает в Чехию бесперебойно, сообщила РИА Новости вечером во вторник пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова."Никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию нет. Нефть поступает бесперебойно", - сказала она.
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чехия, экономика, в мире
Оператор сообщил о бесперебойных поставках нефти в Чехию по "Дружбе"
Оператор МЕРО сообщил о бесперебойных поставках нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба"