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Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 15.11.2022

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал во вторник вечером совет безопасности, заявил в Twitter пресс-секретарь правительства Золтан Ковач. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T21:59

2022-11-15T21:59

2022-11-15T23:44

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венгрия

экономика

виктор орбан

польша

золтан ковач

нефтепровод "дружба"

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал во вторник вечером совет безопасности, заявил в Twitter пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.По его словам, причиной стали приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" и сообщения СМИ о падении ракет на территории Польши.Как сообщил агентству MTI пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в заседании примут участие глава МИД Петер Сийярто, глава администрации премьера Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьера Антал Роган, министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, глава МВД Шандор Пинтер и несколько госсекретарей.Ранее польская радиостанция ZET сообщила со ссылкой на неофициальные источники, что в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека.Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.Компания "Транснефть" заявила РИА Новости, что прокачка нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения.

https://ria.ru/20221012/druzhba-1823416550.html

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в мире, венгрия, экономика, виктор орбан, польша, золтан ковач, нефтепровод "дружба"