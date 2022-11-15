https://ria.ru/20221115/neft-1831777770.html

Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе"

Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 15.11.2022

Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе"

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T21:53

2022-11-15T21:53

2022-11-15T22:58

экономика

украина

венгрия

транснефть

игорь демин

виктор орбан

самарская область

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.В венгерской нефтегазовой компании MOL заявили, что внимательно следят за ситуацией на трубопроводе и изучают возможность возобновления поставок. Там также отметили, что стратегических резервов энергоресурса в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба.В свою очередь, телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на три месяца. За это время возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут экспорта сырья в Венгрию, подчеркнули СМИ.Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности в связи с произошедшим. Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823282088.html

украина

венгрия

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экономика, украина, венгрия, транснефть, игорь демин, виктор орбан, самарская область