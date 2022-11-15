21:53 15.11.2022 (обновлено: 22:58 15.11.2022)
Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе"
Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по "Дружбе" из-за падения напряжения
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия. — Прим. ред.) из-за падения напряжения", — сказал он.
В венгерской нефтегазовой компании MOL заявили, что внимательно следят за ситуацией на трубопроводе и изучают возможность возобновления поставок. Там также отметили, что стратегических резервов энергоресурса в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба.
В свою очередь, телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на три месяца. За это время возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут экспорта сырья в Венгрию, подчеркнули СМИ.
Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности в связи с произошедшим.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
12 октября, 09:00В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"