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Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 15.11.2022
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Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе"
Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 15.11.2022
Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе"
Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:53
2022-11-15T22:58
экономика
украина
венгрия
транснефть
игорь демин
виктор орбан
самарская область
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.В венгерской нефтегазовой компании MOL заявили, что внимательно следят за ситуацией на трубопроводе и изучают возможность возобновления поставок. Там также отметили, что стратегических резервов энергоресурса в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба.В свою очередь, телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на три месяца. За это время возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут экспорта сырья в Венгрию, подчеркнули СМИ.Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности в связи с произошедшим. Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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экономика, украина, венгрия, транснефть, игорь демин, виктор орбан, самарская область
Экономика, Украина, Венгрия, Транснефть, Игорь Демин, Виктор Орбан, Самарская область
21:53 15.11.2022 (обновлено: 22:58 15.11.2022)
 
Украина уведомила "Транснефть" о приостановке прокачки нефти по "Дружбе"

Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по "Дружбе" из-за падения напряжения

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия. — Прим. ред.) из-за падения напряжения", — сказал он.

В венгерской нефтегазовой компании MOL заявили, что внимательно следят за ситуацией на трубопроводе и изучают возможность возобновления поставок. Там также отметили, что стратегических резервов энергоресурса в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба.
В свою очередь, телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на три месяца. За это время возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут экспорта сырья в Венгрию, подчеркнули СМИ.
Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности в связи с произошедшим.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Рабочий на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 09:00
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияТранснефтьИгорь ДеминВиктор ОрбанСамарская область
 
 
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