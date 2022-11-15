https://ria.ru/20221115/neft-1831570177.html

Добыча нефти в России снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА

Добыча нефти в России снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА - РИА Новости, 15.11.2022

Добыча нефти в России снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в октябре снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки к сентябрю - до... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:16

2022-11-15T12:16

2022-11-15T12:17

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россия

мэа

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в октябре снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки к сентябрю - до 11,07 миллиона баррелей в сутки, ждет ее на том же уровне в ноябре и возобновления снижения с декабря, следует из доклада агентства."Объем добычи нефти России в октябре снизился на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,72 миллиона баррелей в сутки, за счет уменьшения объемов у ведущих производителей - "Роснефти" и "Лукойла" - по сравнению с предыдущим месяцем. Общий объем предложения нефти, конденсатов и широкой фракции легких углеводородов снизился на 40 тысяч баррелей в сутки, до 11,07 миллиона баррелей в сутки", - пишет МЭА."Мы ожидаем, что в текущем месяце добыча нефти в России останется на прежнем уровне, и предполагаем, что снижение возобновится в декабре, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть", - добавляет агентство.МЭА предполагает, что из-за введения в декабре запрета на морские поставки в Европу годовой рост добычи будет ограничен 150 тысячами баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, и показатель в среднем за 2022 год составит 11,01 миллиона баррелей в сутки. В 2023 году добыча нефти в РФ в среднем снизится до 9,6 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно на 1,4 миллиона по сравнению с 2022 годом, считает МЭА. В агентстве ожидают, что к концу первого квартала добыча будет на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня до начала спецоперации на Украине.В то же время, по оценке МЭА, нефтяной экспорт из России в октябре вырос на 165 тысяч баррелей в сутки - до 7,7 миллиона баррелей в сутки, причем произошло это за счет сохранения поставок в ЕС, Китай и Индию, а снижение потоков в Турцию было более чем компенсировано увеличением поставок "в неопределенные пункты назначения". Доходы России от экспорта в октябре выросли на 1,7 миллиарда долларов, до 17,3 миллиарда, считает агентство.При этом октябрьский экспорт нефти из России в ЕС оно оценивает в 1,5 миллиона баррелей в сутки, что на 1 миллион ниже уровня до спецоперации, а поставки в регион нефтепродуктов в 1 миллион баррелей в сутки (включая 600 тысяч баррелей дизельного топлива), что меньше того уровня на 300 тысяч баррелей в сутки.Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

https://ria.ru/20221115/poshlina-1831566568.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, мэа