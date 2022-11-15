https://ria.ru/20221115/neft-1831568483.html

МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы

МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы - РИА Новости, 15.11.2022

МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы

Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:13

2022-11-15T12:13

2022-11-15T12:15

экономика

китай

мэа

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и 101,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, сообщается в ноябрьском докладе агентства.В октябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,7 миллиона в 2023 году, до 99,6 миллиона и 101,3 миллиона баррелей в сутки соответственно."Общий рост спроса на 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2,1 миллиона и 1,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. По сравнению с докладом за прошлый месяц, оценка роста в текущем году была увеличена на 180 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет пересмотра спроса в Китае, а на 2023 год была снижена на 40 тысяч баррелей в сутки", - пишет МЭА.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831540553.html

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, мэа