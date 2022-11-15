https://ria.ru/20221115/neft-1831568483.html
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы - РИА Новости, 15.11.2022
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы
Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:13
2022-11-15T12:13
2022-11-15T12:15
экономика
китай
мэа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и 101,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, сообщается в ноябрьском докладе агентства.В октябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,7 миллиона в 2023 году, до 99,6 миллиона и 101,3 миллиона баррелей в сутки соответственно."Общий рост спроса на 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2,1 миллиона и 1,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. По сравнению с докладом за прошлый месяц, оценка роста в текущем году была увеличена на 180 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет пересмотра спроса в Китае, а на 2023 год была снижена на 40 тысяч баррелей в сутки", - пишет МЭА.
https://ria.ru/20221115/kitay-1831540553.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, мэа
12:13 15.11.2022 (обновлено: 12:15 15.11.2022)
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы
МЭА немного повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2022-2023 годы