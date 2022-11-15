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МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы - РИА Новости, 15.11.2022
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МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы - РИА Новости, 15.11.2022
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы
Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:13
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экономика
китай
мэа
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и 101,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, сообщается в ноябрьском докладе агентства.В октябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,7 миллиона в 2023 году, до 99,6 миллиона и 101,3 миллиона баррелей в сутки соответственно."Общий рост спроса на 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2,1 миллиона и 1,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. По сравнению с докладом за прошлый месяц, оценка роста в текущем году была увеличена на 180 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет пересмотра спроса в Китае, а на 2023 год была снижена на 40 тысяч баррелей в сутки", - пишет МЭА.
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экономика, китай, мэа
Экономика, Китай, МЭА
12:13 15.11.2022 (обновлено: 12:15 15.11.2022)
 
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы

МЭА немного повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2022-2023 годы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 миллиона и 101,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, сообщается в ноябрьском докладе агентства.
В октябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,7 миллиона в 2023 году, до 99,6 миллиона и 101,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.
"Общий рост спроса на 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2,1 миллиона и 1,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. По сравнению с докладом за прошлый месяц, оценка роста в текущем году была увеличена на 180 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет пересмотра спроса в Китае, а на 2023 год была снижена на 40 тысяч баррелей в сутки", - пишет МЭА.
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