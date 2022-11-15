23:47 15.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО
Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о возможностях НАТО по защите союзников
© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на фоне инцидента в Польше заявил, что страны НАТО "сплочены как никогда" и имеют возможности для защиты всех членов альянса.
"Мы все являемся частью семьи НАТО, которая сплочена более чем когда-либо и имеет возможности для защиты всех нас", - написал Де Кроо в Twitter.
Он заявил, что Бельгия "решительно осуждает инцидент на польской территории, выражает глубокие соболезнования семьям погибших и народу Польши".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.