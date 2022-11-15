https://ria.ru/20221115/nato-1831789287.html

Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО

Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на фоне инцидента в Польше заявил, что страны НАТО "сплочены как никогда" и имеют возможности для защиты всех членов... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-15T23:47

2022-11-15T23:47

2022-11-16T03:47

в мире

александер де кро

алексей леонков

польша

бельгия

украина

нато

зрк с-300

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на фоне инцидента в Польше заявил, что страны НАТО "сплочены как никогда" и имеют возможности для защиты всех членов альянса."Мы все являемся частью семьи НАТО, которая сплочена более чем когда-либо и имеет возможности для защиты всех нас", - написал Де Кроо в Twitter.Он заявил, что Бельгия "решительно осуждает инцидент на польской территории, выражает глубокие соболезнования семьям погибших и народу Польши".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

https://ria.ru/20221115/rakety-1831787972.html

https://ria.ru/20221115/pentagon-1831783259.html

польша

бельгия

украина

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, александер де кро, алексей леонков, польша, бельгия, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше