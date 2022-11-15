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Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
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Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО
Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на фоне инцидента в Польше заявил, что страны НАТО "сплочены как никогда" и имеют возможности для защиты всех членов... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T23:47
2022-11-16T03:47
в мире
александер де кро
алексей леонков
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на фоне инцидента в Польше заявил, что страны НАТО "сплочены как никогда" и имеют возможности для защиты всех членов альянса."Мы все являемся частью семьи НАТО, которая сплочена более чем когда-либо и имеет возможности для защиты всех нас", - написал Де Кроо в Twitter.Он заявил, что Бельгия "решительно осуждает инцидент на польской территории, выражает глубокие соболезнования семьям погибших и народу Польши".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
https://ria.ru/20221115/rakety-1831787972.html
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в мире, александер де кро, алексей леонков, польша, бельгия, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Александер де Кро, Алексей Леонков, Польша, Бельгия, Украина, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
23:47 15.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о сплоченности НАТО

Премьер Бельгии на фоне взрыва в Польше заявил о возможностях НАТО по защите союзников

© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на фоне инцидента в Польше заявил, что страны НАТО "сплочены как никогда" и имеют возможности для защиты всех членов альянса.
"Мы все являемся частью семьи НАТО, которая сплочена более чем когда-либо и имеет возможности для защиты всех нас", - написал Де Кроо в Twitter.
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Он заявил, что Бельгия "решительно осуждает инцидент на польской территории, выражает глубокие соболезнования семьям погибших и народу Польши".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
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В миреАлександер де КроАлексей ЛеонковПольшаБельгияУкраинаНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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