10:14 15.11.2022 (обновлено: 10:15 15.11.2022)
Орлов поручил установить видеонаблюдение в благоустроенных дворах Приамурья
Камера видеонаблюдения. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил усилить меры защиты от вандализма на новых общественных площадках, в том числе на территориях, благоустроенных по программе "1000 дворов", сообщает региональное правительство.
В рамках рабочей поездки в Зею губернатор осмотрел один из дворов, благоустроенный по программе "1000 дворов", в микрорайоне Светлый. На общем дворе двух многоквартирных домов смонтированы детские игровые и спортивные площадки. Во дворе появились новые скамейки, урны, обновлено освещение. Всего в Зее в рамках программы отремонтировали пять дворов, на это направили 33 миллиона рублей.
"Мне понравилось, как в Зее проведено благоустройство по программе "1000 дворов". Сейчас важно научиться сохранять все сделанное. Необходимо установить видеонаблюдение и регулярно проводить разъяснительную работу с людьми об ответственности за порчу этого имущества", - приводят власти слова Орлова.
Он отметил, что программу "1000 дворов" будут продолжать в регионе в 2023 году.
Также губернатор осмотрел центральную площадь Зеи, которую недавно реконструировали в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2021 году там отремонтировали фонтан, сцену-ротонду, оборудовали систему водоотведения, часть системы освещения, уложили тротуарную плитку, на все потрачено свыше 7 миллионов рублей. Летом 2022 года на площади полностью заменили освещение, установили лавочки, урны, качели и малые архитектурны формы. На это ушло более 10 миллионов рублей.
Программа "1000 дворов" реализуется по инициативе вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Все регионы Дальнего Востока получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета.