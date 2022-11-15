https://ria.ru/20221115/most-1831663860.html

Крымский мост восстанавливают с опережением графика

Крымский мост восстанавливают с опережением графика - РИА Новости, 15.11.2022

Крымский мост восстанавливают с опережением графика

Работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:46

2022-11-15T15:46

2022-11-15T15:54

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

россия

керченский пролив

безопасность

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы. Если, конечно, погода не будет мешать, и ничего непредвиденного не будет, планируем в декабре полностью правую разрушенную часть (автодорожной части моста) восстановить и приступим к приведению в порядок левой стороны", - сказал Хуснуллин, выступая на пленарной сессии форума "Дороги России". Что касается железнодорожной части, то идет подготовка проектно-сметной документации, отметил он.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221115/most-1831545274.html

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, керченский пролив, безопасность