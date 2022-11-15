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Крымский мост восстанавливают с опережением графика - РИА Новости, 15.11.2022
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Крымский мост восстанавливают с опережением графика
Крымский мост восстанавливают с опережением графика - РИА Новости, 15.11.2022
Крымский мост восстанавливают с опережением графика
Работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:46
2022-11-15T15:54
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
россия
керченский пролив
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы. Если, конечно, погода не будет мешать, и ничего непредвиденного не будет, планируем в декабре полностью правую разрушенную часть (автодорожной части моста) восстановить и приступим к приведению в порядок левой стороны", - сказал Хуснуллин, выступая на пленарной сессии форума "Дороги России". Что касается железнодорожной части, то идет подготовка проектно-сметной документации, отметил он.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221115/most-1831545274.html
россия
керченский пролив
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, керченский пролив, безопасность
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Россия, Керченский пролив, Безопасность
15:46 15.11.2022 (обновлено: 15:54 15.11.2022)
 
Крымский мост восстанавливают с опережением графика

Вице-премьер Хуснуллин рассказал, что Крымский мост восстанавливают с опережением графика

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы. Если, конечно, погода не будет мешать, и ничего непредвиденного не будет, планируем в декабре полностью правую разрушенную часть (автодорожной части моста) восстановить и приступим к приведению в порядок левой стороны", - сказал Хуснуллин, выступая на пленарной сессии форума "Дороги России". Что касается железнодорожной части, то идет подготовка проектно-сметной документации, отметил он.
На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:09
На Крымском мосту временно остановят движение автомобилей
 
ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинРоссияКерченский проливБезопасность
 
 
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