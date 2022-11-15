15:46 15.11.2022 (обновлено: 15:54 15.11.2022)
Крымский мост восстанавливают с опережением графика
Вице-премьер Хуснуллин рассказал, что Крымский мост восстанавливают с опережением графика
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы. Если, конечно, погода не будет мешать, и ничего непредвиденного не будет, планируем в декабре полностью правую разрушенную часть (автодорожной части моста) восстановить и приступим к приведению в порядок левой стороны", - сказал Хуснуллин, выступая на пленарной сессии форума "Дороги России". Что касается железнодорожной части, то идет подготовка проектно-сметной документации, отметил он.
На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.