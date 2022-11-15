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По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд

По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд - РИА Новости, 15.11.2022

По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд

Российский локомотив во вторник совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает генеральное консульство РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:48

2022-11-15T13:48

2022-11-15T18:19

владимир ощепков

амур (река)

китай

россия

еврейская автономная область

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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Российский локомотив во вторник совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин."15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. Ожидается, что официальное открытие грузового сообщения через него состоится уже в самое ближайшее время", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн различных грузов в год.В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян. Менее чем через месяц глава ЕАО сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.Строительство моста проходило с участием РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста", - сообщили РИА Новости в Фонде.

https://ria.ru/20221115/soobschenie-1831562533.html

амур (река)

китай

россия

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир ощепков, амур (река), китай, россия, еврейская автономная область