13:48 15.11.2022 (обновлено: 18:19 15.11.2022)
По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд
Локомотив совершил тестовый прогон по новому российско-китайскому мосту через Амур
© РИА Новости / Александр Музыка / Перейти в медиабанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур
Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур. Архивное фото
ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Российский локомотив во вторник совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин.
"15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. Ожидается, что официальное открытие грузового сообщения через него состоится уже в самое ближайшее время", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн различных грузов в год.
В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян. Менее чем через месяц глава ЕАО сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.
Строительство моста проходило с участием РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста", - сообщили РИА Новости в Фонде.