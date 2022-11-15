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По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд - РИА Новости, 15.11.2022
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По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд
По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд - РИА Новости, 15.11.2022
По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд
Российский локомотив во вторник совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает генеральное консульство РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:48
2022-11-15T18:19
владимир ощепков
амур (река)
китай
россия
еврейская автономная область
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Российский локомотив во вторник совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин."15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. Ожидается, что официальное открытие грузового сообщения через него состоится уже в самое ближайшее время", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн различных грузов в год.В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян. Менее чем через месяц глава ЕАО сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.Строительство моста проходило с участием РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста", - сообщили РИА Новости в Фонде.
https://ria.ru/20221115/soobschenie-1831562533.html
амур (река)
китай
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владимир ощепков, амур (река), китай, россия, еврейская автономная область
Владимир Ощепков, Амур (река), Китай, Россия, Еврейская автономная область
13:48 15.11.2022 (обновлено: 18:19 15.11.2022)
 
По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд

Локомотив совершил тестовый прогон по новому российско-китайскому мосту через Амур

© РИА Новости / Александр Музыка / Перейти в медиабанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Александр Музыка
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Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Российский локомотив во вторник совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин.
"15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. Ожидается, что официальное открытие грузового сообщения через него состоится уже в самое ближайшее время", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн различных грузов в год.
В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян. Менее чем через месяц глава ЕАО сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.
Строительство моста проходило с участием РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста", - сообщили РИА Новости в Фонде.
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Владимир ОщепковАмур (река)КитайРоссияЕврейская автономная область
 
 
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