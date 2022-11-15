https://ria.ru/20221115/most-1831545274.html
На Крымском мосту временно остановят движение автомобилей
На Крымском мосту временно остановят движение автомобилей - РИА Новости, 15.11.2022
На Крымском мосту временно остановят движение автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят в среду в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:09
2022-11-15T11:09
2022-11-15T11:09
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республика крым
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авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят в среду в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма."16 ноября 2022 года с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали в данный период не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно."Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.
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краснодарский край, республика крым, россия, авто
Краснодарский край, Республика Крым, Россия, Авто
На Крымском мосту временно остановят движение автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят из-за технологических работ