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Житель Бали сравнил Москву с раем - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221115/moskva-1831573483.html
Житель Бали сравнил Москву с раем
Житель Бали сравнил Москву с раем - РИА Новости, 15.11.2022
Житель Бали сравнил Москву с раем
Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:13
2022-11-15T13:13
туризм
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москва
россия
новости - туризм
туризм
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ДЕНПАСАР, 15 ноя — РИА Новости. Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы."Когда я был в России, в Москве, это было великолепно — чудесный современный город, совсем другой", — сказал он РИА Новости.Кадек Супарта изучал русский язык на Бали, а три года назад приезжал повышать свой уровень в столицу. "Про Бали говорят, что это рай. Но для меня рай — это Москва!" — добавил индонезиец.На острове Бали 15-16 ноября проходит саммит "Большой двадцатки". Российскую делегацию на нем возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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бали, москва, россия, новости - туризм, туризм
Туризм, Бали, Москва, Россия, Новости - Туризм, Туризм
13:13 15.11.2022
 
Житель Бали сравнил Москву с раем

Эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился впечатлениями от посещения Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДЕНПАСАР, 15 ноя — РИА Новости. Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы.
"Когда я был в России, в Москве, это было великолепно — чудесный современный город, совсем другой", — сказал он РИА Новости.
Кадек Супарта изучал русский язык на Бали, а три года назад приезжал повышать свой уровень в столицу.
"Про Бали говорят, что это рай. Но для меня рай — это Москва!" — добавил индонезиец.
На острове Бали 15-16 ноября проходит саммит "Большой двадцатки". Российскую делегацию на нем возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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