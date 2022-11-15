https://ria.ru/20221115/moskva-1831573483.html
Житель Бали сравнил Москву с раем
Житель Бали сравнил Москву с раем - РИА Новости, 15.11.2022
Житель Бали сравнил Москву с раем
Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:13
2022-11-15T13:13
2022-11-15T13:13
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ДЕНПАСАР, 15 ноя — РИА Новости. Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы."Когда я был в России, в Москве, это было великолепно — чудесный современный город, совсем другой", — сказал он РИА Новости.Кадек Супарта изучал русский язык на Бали, а три года назад приезжал повышать свой уровень в столицу. "Про Бали говорят, что это рай. Но для меня рай — это Москва!" — добавил индонезиец.На острове Бали 15-16 ноября проходит саммит "Большой двадцатки". Российскую делегацию на нем возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20221115/moskva-1831313605.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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бали, москва, россия, новости - туризм, туризм
Туризм, Бали, Москва, Россия, Новости - Туризм, Туризм
Житель Бали сравнил Москву с раем
Эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился впечатлениями от посещения Москвы
ДЕНПАСАР, 15 ноя — РИА Новости. Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы.
"Когда я был в России, в Москве, это было великолепно — чудесный современный город, совсем другой", — сказал он РИА Новости.
Кадек Супарта изучал русский язык на Бали, а три года назад приезжал повышать свой уровень в столицу.
"Про Бали говорят, что это рай. Но для меня рай — это Москва!" — добавил индонезиец.
На острове Бали 15-16 ноября проходит саммит "Большой двадцатки". Российскую делегацию на нем возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров
.