https://ria.ru/20221115/moskva-1831573483.html

Житель Бали сравнил Москву с раем

Житель Бали сравнил Москву с раем - РИА Новости, 15.11.2022

Житель Бали сравнил Москву с раем

Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:13

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ДЕНПАСАР, 15 ноя — РИА Новости. Экскурсовод и эксперт по культуре Бали Кадек Супарта поделился с РИА Новости впечатлениями от посещения Москвы."Когда я был в России, в Москве, это было великолепно — чудесный современный город, совсем другой", — сказал он РИА Новости.Кадек Супарта изучал русский язык на Бали, а три года назад приезжал повышать свой уровень в столицу. "Про Бали говорят, что это рай. Но для меня рай — это Москва!" — добавил индонезиец.На острове Бали 15-16 ноября проходит саммит "Большой двадцатки". Российскую делегацию на нем возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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