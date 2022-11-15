https://ria.ru/20221115/moskva-1831529588.html

В Москве предприниматели сферы туризма получат льготы по аренде

В Москве предприниматели сферы туризма получат льготы по аренде - РИА Новости, 15.11.2022

В Москве предприниматели сферы туризма получат льготы по аренде

Льготная программа аренды "один рубль за квадратный метр в год" будет расширена, благодаря чему инвесторы после восстановления здания могут разместить в нем... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:05

2022-11-15T14:05

2022-11-15T14:05

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Льготная программа аренды "один рубль за квадратный метр в год" будет расширена, благодаря чему инвесторы после восстановления здания могут разместить в нем гостиницу, сообщается на сайте мэра Москвы.Уточняется, что предприниматели, которые решат присоединиться к программе, должны принять участие в аукционах. Для аренды обычного здания победителю торгов необходимо в течение 18 месяцев провести там капремонт, а в объекте культурного наследия — за пять лет закончить реставрационно-восстановительные работы.Также придется выполнить требования комитета по туризму: номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов общей площади сооружения. Сама гостиница — пройти классификацию и получить категорию не менее трех звезд — это основание для перехода на льготную ставку аренды.Информация о торгах и подробная лотовая документация будут опубликованы на инвестиционном портале в разделе "Торги", а также на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.Программа "один рубль за квадратный метр в год" стартовала в Москве в 2012 году. Изначально инвесторы получили возможность арендовать на специализированных торгах объекты культурного наследия сроком на 49 лет, обязуясь восстановить сооружения в течение пяти лет. После завершения реставрации можно перейти на льготную ставку.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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