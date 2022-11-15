https://ria.ru/20221115/moskva-1831484556.html

Владимир Ефимов: бизнес Индии инвестировал в Москву 143 млн долларов

Владимир Ефимов: бизнес Индии инвестировал в Москву 143 млн долларов - РИА Новости, 15.11.2022

Владимир Ефимов: бизнес Индии инвестировал в Москву 143 млн долларов

Инвестиции индийских предпринимателей в московскую экономику выросли в четыре раза за последние шесть лет, превысив 140 миллионов долларов, сообщил заммэра по... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:14

2022-11-15T11:14

2022-11-15T11:28

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Инвестиции индийских предпринимателей в московскую экономику выросли в четыре раза за последние шесть лет, превысив 140 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По данным Банка России, на начало этого года накопленный объем прямых иностранных инвестиций из Индии в московскую экономику составил 143 миллиона долларов. Наиболее активно индийские инвесторы вкладывают средства в пищевую и фармацевтическую промышленность, строительство, сферу торговли и недвижимость", - рассказал вице-мэр.Правительство Москвы рассматривает Индию в качестве стратегического партнера, наряду с Китаем, Бразилией, а также рядом стран Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. На этом фоне торговый оборот между Москвой и Индией в прошлом году показал рост на 63%, приблизившись к 4,5 миллиардов долларов."Сегодня активно развиваются финансовые механизмы, позволяющие поддерживать взаимную торговлю. Например, недавно в рамках перехода на расчеты в национальных валютах ряд российских банков открыл счета востро в рупиях в своих индийских филиалах. Также разрабатывается план развития общей системы передачи финансовых сообщений Банка России с индийской платежной инфраструктурой", – сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он добавил, что в прошлом году предприятия Москвы нарастили поставки в Индию промышленной продукции почти в полтора раза. Наибольшим спросом в Индии пользуются столичные товары для здоровья и красоты, товары первой необходимости, а также напитки и пищевые продукты, в особенности - здоровое питание.Как отметили в правительстве Москвы, в текущей ситуации инвесторы из дружественных стран имеют хорошую возможность занять на столичном рынке места ушедших компаний. При этом город готов предоставить инвесторам, разместившим производство на территории столицы, всевозможные меры поддержки. Выбрать потенциальные преференции инвесторы могут на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20220901/investitsii-1813673778.html

https://ria.ru/20220617/investitsii-1796330749.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)