Квесты, сити-туры и иммерсивные шоу: самые интересные экскурсии по Москве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В уличных перформансах и иммерсивных шоу туристы становятся действующими лицами, а город — декорацией. Стартовал сезон Открой#Моспром — можно заглянуть в "закулисье" фабрик и заводов. О том, как увидеть столицу с необычного ракурса, — в материале РИА Новости.Следуй за фонарщикомПопасть на интерактивную прогулку с таинственным фонарщиком Фаролеро утром или днем нельзя: сити-туры — только после захода солнца. Экскурсия проходит в полной тишине. Фонарщик — ведущий в маске — общается с участниками лишь жестами, а о легендах Москвы, достопримечательностях и известных личностях рассказывает голос в наушниках. Так туристы узнают о "Доме под рюмкой", создателях метро и жизни Майи Плисецкой.Каждому выдают плащи, а во время прогулки угощают сладостями и согревающими напитками.Такой экскурсионный формат придумали в Барселоне шесть лет назад. Вскоре подобное появилось в Лондоне, Ницце, Тбилиси, Берлине, Париже, Эдинбурге. Дошло и до России: Москва, Казань, Сочи, Сергиев Посад, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. "Мне хотелось, чтобы одновременно могли участвовать люди, говорящие на разных языках, не было границ, — отмечает Дария. — А еще чтобы одинаково интересно было и детям и взрослым". Цена — от 900 рублей."Старайтесь не стесняться. Прохожие, конечно, удивляются, когда ты делаешь то, о чем просят в наушниках. Они же не знают, что ты на экскурсии", — делится впечатлениями участница променада Алина Дмитриенко.По ее словам, экстравертам такое развлечение точно "зайдет", а вот интровертам может быть сначала некомфортно.Сити-туры с Фаролеро ориентированы "на аудиторию от трех до 99 лет". Маршрут с легкостью одолеют и молодая мать с коляской, и пенсионер.Все на заводНовый сезон проекта Открой#Моспром открылся 14 ноября.Это промышленный туризм: променады с мастер-классами и дегустациями. "В течение трех недель состоятся 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам", — уточняют в пресс-службе департамента инвестиционной политики.Туристы увидят, как изготавливают микросхемы, авиационные двигатели, чипсы, шоколадки и мороженое.Новинка сезона — ИТ-маршрут (гостей пустят в том числе в офис соцсети VK), а также завод "Монтем", выпускающий нетканые материалы для спецодежды, автомобильных фильтров и средств гигиены.Кроме того, есть экскурсии на обувную фабрику Ralf Ringer, Московский комбинат игрушек, Щербинский лифтостроительный завод. Все это бесплатно.Театр в головеСаша — международный журналист. Недавно вернулась в Москву, где прошло ее детство, но буквально на пару дней — чтобы прогуляться по знакомым местам. Так начинается иммерсивная экскурсия Invisible Moscow.Почти двухчасовое (надевайте удобную обувь!) путешествие — от ГУМа до кинотеатра "Иллюзион". Маршрут проходит не только по знаковым местам, но и по скрытым от посторонних глаз и мало кому известным. Например, вы попадете в один из закрытых и очень уютных московских дворов. Рассказ в наушниках поможет почувствовать город так же, как Саша.По словам организаторов, спектакль рассчитан на тех, кто хочет по-новому взглянуть на Москву. Кстати, проект расширяется, недавно премьера прогулки с другим героем состоялась в Самарканде. Билет — 2700 рублей. Экскурсию проводят на русском, английском, немецком и французском языках.Что скрывают соседиС помощью виртуальной реальности и 3D-очков автор проекта "Каменные джунгли" Алексей Усков переносит желающих в прошлое, чтобы показать изнанку мегаполиса.На маршруте — четыре точки между станциями метро "Студенческая" и "Кутузовская".Вы увидите в одном из дворов захоронение времен Наполеона, узнаете, какие секреты хранят "тихие соседи" и что будет, если безрассудно превышать скорость на дорогах и брать кредиты без предварительного расчета.Особенно полезны такие экскурсии для студентов-юристов — для них это своеобразная практика, уточняет Алексей. Цена — 800 рублей.По следам БулгаковаЭкскурсий по местам Булгакова в Москве множество, но гид Алена Ломовцева придумала квест.Задачи разные: дописать строчку из стихотворения, найти ответ на окне в подъезде нехорошей квартиры, определить архитектурный стиль. Нужно разбираться в творчестве писателя, предупреждает Алена. Но даже если ваши знания близки к нулю, не переживайте: хотя бы один человек в группе точно выручит всех. Маршрут ведет от Триумфальной площади и через Патриаршие пруды и Спиридоновку к Тверскому бульвару. В программе — поиски "Козьего болота", а также театра, где "труппа" Воланда давала представление, и еще несколько секретных точек. И информация о писателе: кому он завидовал, с кем враждовал, кого любил. Экскурсия рассчитана на группу до пяти человек, общая цена — 7500 рублей.Пять тысяч шагов к счастьюТур "Город счастливых" продолжается 70 минут. Участники вместе с главной героиней узнают, что связывает Высоцкого и Церетели, познакомятся с тайнами Центрального рынка, Петровского бульвара, сада "Эрмитаж", театра "Ленком".И, как выражаются гиды, "делают пять тысяч шагов к счастью" — к тому, чтобы заново влюбиться в свой город.Во Владивостоке таких туров уже около десяти, в том числе вертолетный, автобусный, танцевальный, в модном ресторане Zuma. В Москве пока два (второй — тоже театрализованный, но для детей). Цены — от двух тысяч рублей.Гиды рекомендуют не стесняться: перед туром почитать отзывы в соцсетях, взять с собой друзей.И главный совет: слушайте внимательно, затаив дыхание, потому что "говорить будет не только Москва, но и ваш голос внутри".
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В уличных перформансах и иммерсивных шоу туристы становятся действующими лицами, а город — декорацией. Стартовал сезон Открой#Моспром — можно заглянуть в "закулисье" фабрик и заводов. О том, как увидеть столицу с необычного ракурса, — в материале РИА Новости.
Следуй за фонарщиком
Попасть на интерактивную прогулку с таинственным фонарщиком Фаролеро утром или днем нельзя: сити-туры — только после захода солнца.
"Вечером особая атмосфера. Улицы города превращаются в декорации спектакля", — поясняет автор проекта Дария Бикбаева.
Экскурсия проходит в полной тишине. Фонарщик — ведущий в маске — общается с участниками лишь жестами, а о легендах Москвы, достопримечательностях и известных личностях рассказывает голос в наушниках. Так туристы узнают о "Доме под рюмкой", создателях метро и жизни Майи Плисецкой.
Каждому выдают плащи, а во время прогулки угощают сладостями и согревающими напитками.
Такой экскурсионный формат придумали в Барселоне шесть лет назад. Вскоре подобное появилось в Лондоне, Ницце, Тбилиси, Берлине, Париже, Эдинбурге. Дошло и до России: Москва, Казань, Сочи, Сергиев Посад, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.
Во время экскурсии участников угощают согревающими напитками и сладостями
"Мне хотелось, чтобы одновременно могли участвовать люди, говорящие на разных языках, не было границ, — отмечает Дария. — А еще чтобы одинаково интересно было и детям и взрослым". Цена — от 900 рублей.
"Старайтесь не стесняться. Прохожие, конечно, удивляются, когда ты делаешь то, о чем просят в наушниках. Они же не знают, что ты на экскурсии", — делится впечатлениями участница променада Алина Дмитриенко.
По ее словам, экстравертам такое развлечение точно "зайдет", а вот интровертам может быть сначала некомфортно.
"Зато такие прогулки помогают раскрепоститься и перестать беспокоиться о том, как ты выглядишь со стороны и что думают о тебе окружающие", — уверена Алина.
Сити-туры с Фаролеро ориентированы "на аудиторию от трех до 99 лет". Маршрут с легкостью одолеют и молодая мать с коляской, и пенсионер.
Все на завод
Новый сезон проекта Открой#Моспром открылся 14 ноября.
Это промышленный туризм: променады с мастер-классами и дегустациями. "В течение трех недель состоятся 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам", — уточняют в пресс-службе департамента инвестиционной политики.
Кроме того, есть экскурсии на обувную фабрику Ralf Ringer, Московский комбинат игрушек, Щербинский лифтостроительный завод. Все это бесплатно.
Театр в голове
Саша — международный журналист. Недавно вернулась в Москву, где прошло ее детство, но буквально на пару дней — чтобы прогуляться по знакомым местам. Так начинается иммерсивная экскурсия Invisible Moscow.
"Это театральное представление в декорациях настоящего города, гид — актриса", — поясняют организаторы.
Почти двухчасовое (надевайте удобную обувь!) путешествие — от ГУМа до кинотеатра "Иллюзион". Маршрут проходит не только по знаковым местам, но и по скрытым от посторонних глаз и мало кому известным. Например, вы попадете в один из закрытых и очень уютных московских дворов.
На маршруте — четыре точки между станциями метро "Студенческая" и "Кутузовская".
Вы увидите в одном из дворов захоронение времен Наполеона, узнаете, какие секреты хранят "тихие соседи" и что будет, если безрассудно превышать скорость на дорогах и брать кредиты без предварительного расчета.
Особенно полезны такие экскурсии для студентов-юристов — для них это своеобразная практика, уточняет Алексей. Цена — 800 рублей.
По следам Булгакова
Экскурсий по местам Булгакова в Москве множество, но гид Алена Ломовцева придумала квест.
"Участники выполняют задания из буклета, чтобы оказаться в следующей точке на маршруте", — говорит она.
Задачи разные: дописать строчку из стихотворения, найти ответ на окне в подъезде нехорошей квартиры, определить архитектурный стиль. Нужно разбираться в творчестве писателя, предупреждает Алена. Но даже если ваши знания близки к нулю, не переживайте: хотя бы один человек в группе точно выручит всех.
Маршрут ведет от Триумфальной площади и через Патриаршие пруды и Спиридоновку к Тверскому бульвару. В программе — поиски "Козьего болота", а также театра, где "труппа" Воланда давала представление, и еще несколько секретных точек. И информация о писателе: кому он завидовал, с кем враждовал, кого любил.
Экскурсия рассчитана на группу до пяти человек, общая цена — 7500 рублей.
Пять тысяч шагов к счастью
Тур "Город счастливых" продолжается 70 минут. Участники вместе с главной героиней узнают, что связывает Высоцкого и Церетели, познакомятся с тайнами Центрального рынка, Петровского бульвара, сада "Эрмитаж", театра "Ленком".
И, как выражаются гиды, "делают пять тысяч шагов к счастью" — к тому, чтобы заново влюбиться в свой город.
"Самое удивительное в наших прогулках — то, что тут все зависит от каждого, — подчеркивают авторы проекта "Голос внутри". — Акцент — не на исторических данных о Москве, а на эмоциях и чувствах гостей".
Во Владивостоке таких туров уже около десяти, в том числе вертолетный, автобусный, танцевальный, в модном ресторане Zuma.
В Москве пока два (второй — тоже театрализованный, но для детей). Цены — от двух тысяч рублей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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