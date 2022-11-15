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Египет выдал России мошенника, обналичившего более полумиллиарда рублей - РИА Новости, 15.11.2022
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Египет выдал России мошенника, обналичившего более полумиллиарда рублей
Египет выдал России мошенника, обналичившего более полумиллиарда рублей - РИА Новости, 15.11.2022
Египет выдал России мошенника, обналичившего более полумиллиарда рублей
Египет выдал России Сергея Середкина, который, по версии следствия, вместе с подельниками незаконно обналичил более полумиллиарда рублей, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:17
2022-11-15T15:17
происшествия
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россия
египет
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Египет выдал России Сергея Середкина, который, по версии следствия, вместе с подельниками незаконно обналичил более полумиллиарда рублей, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По версии следствия, Середкин вместе с сообщниками помогал физическим и юридическим лицам в оформлении документов для "уклонения от уплаты налогов и сборов". Они изготавливали платежные распоряжения и договоры купли-продажи векселей, внося в них фейковые данные. Так фигуранты обналичили свыше 500 миллионов рублей.Волк отметила, что Середкин скрылся от правоохранителей, в 2018 году его объявили в розыск. Он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей."В ноябре текущего года он задержан правоохранительными органами Египта. Благодаря взаимодействию структур Интерпола и Генеральной прокуратуры РФ египетской стороной принято решение о депортации обвиняемого. Сегодня в аэропорту Каира он был передан российским полицейским", - сказала она.
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происшествия, ирина волк, россия, египет, интерпол
Происшествия, Ирина Волк, Россия, Египет, Интерпол
15:17 15.11.2022
 
Египет выдал России мошенника, обналичившего более полумиллиарда рублей

Египет выдал России мошенника Середкина, обналичившего более полумиллиарда рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКлиент вносит наличные деньги в банкомат
Клиент вносит наличные деньги в банкомат - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Египет выдал России Сергея Середкина, который, по версии следствия, вместе с подельниками незаконно обналичил более полумиллиарда рублей, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, Середкин вместе с сообщниками помогал физическим и юридическим лицам в оформлении документов для "уклонения от уплаты налогов и сборов". Они изготавливали платежные распоряжения и договоры купли-продажи векселей, внося в них фейковые данные. Так фигуранты обналичили свыше 500 миллионов рублей.
Волк отметила, что Середкин скрылся от правоохранителей, в 2018 году его объявили в розыск. Он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.
"В ноябре текущего года он задержан правоохранительными органами Египта. Благодаря взаимодействию структур Интерпола и Генеральной прокуратуры РФ египетской стороной принято решение о депортации обвиняемого. Сегодня в аэропорту Каира он был передан российским полицейским", - сказала она.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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ПроисшествияИрина ВолкРоссияЕгипетИнтерпол
 
 
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