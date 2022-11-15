Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221115/moschi-1831723462.html
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях - РИА Новости, 15.11.2022
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях
Торговля мощами святых безнравственна как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, появившаяся в социальной сети ВКонтакте страница с сообщениями об их РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:59
2022-11-15T17:59
религия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148477/25/1484772577_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_fdc01f074fc1f2d33f90e73adfa04ac0.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Торговля мощами святых безнравственна как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, появившаяся в социальной сети ВКонтакте страница с сообщениями об их продаже может быть внесена в созданный Русской православной церковью (РПЦ) перечень не имеющих отношения к Церкви ресурсов, собирающих деньги с верующих, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее в социальной сети ВКонтакте появилась страница "Максим Оспенный", на которой от имени якобы "потомка дворянского рода Оспенных" при помощи "итальянской семьи русских эмигрантов, которая на протяжении нескольких поколений занимается поиском и сбором христианских реликвий и мощей святых по всему миру" предлагается "помощь в приобретении мощей святых с документами, подтверждающими их абсолютную подлинность". На ней присутствуют сообщения о якобы приобретающих фрагменты мощей святых епархиях и отдельных храмах, а также видео с "распаковкой" реликвий."Категорически осуждаем практику торговли мощами, рассмотрим перспективы внесения в список фейковых ресурсов. Продажа мощей абсолютно безнравственна, и продавец и покупатель мощей тут ничем не отличаются", - сказал Кипшидзе РИА Новости.Ранее в Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали рост числа онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви. В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. Всего в списке более 25 сайтов.
https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148477/25/1484772577_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_8eca761a33cc3987002f2f6b2fcccaac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Московский Патриархат
17:59 15.11.2022
 
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях

Представитель РПЦ назвал безнравственной торговлю мощами в соцсетях

© РИА Новости / Игорь Палкин / Перейти в медиабанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Игорь Палкин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Торговля мощами святых безнравственна как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, появившаяся в социальной сети ВКонтакте страница с сообщениями об их продаже может быть внесена в созданный Русской православной церковью (РПЦ) перечень не имеющих отношения к Церкви ресурсов, собирающих деньги с верующих, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в социальной сети ВКонтакте появилась страница "Максим Оспенный", на которой от имени якобы "потомка дворянского рода Оспенных" при помощи "итальянской семьи русских эмигрантов, которая на протяжении нескольких поколений занимается поиском и сбором христианских реликвий и мощей святых по всему миру" предлагается "помощь в приобретении мощей святых с документами, подтверждающими их абсолютную подлинность". На ней присутствуют сообщения о якобы приобретающих фрагменты мощей святых епархиях и отдельных храмах, а также видео с "распаковкой" реликвий.
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 08:00Религия
"Его мощи не там, где все думают". Ученые решили загадку Николая Чудотворца
"Категорически осуждаем практику торговли мощами, рассмотрим перспективы внесения в список фейковых ресурсов. Продажа мощей абсолютно безнравственна, и продавец и покупатель мощей тут ничем не отличаются", - сказал Кипшидзе РИА Новости.
Ранее в Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали рост числа онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви. В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. Всего в списке более 25 сайтов.
 
РелигияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала