https://ria.ru/20221115/moschi-1831723462.html
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях - РИА Новости, 15.11.2022
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях
Торговля мощами святых безнравственна как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, появившаяся в социальной сети ВКонтакте страница с сообщениями об их РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:59
2022-11-15T17:59
2022-11-15T17:59
религия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Торговля мощами святых безнравственна как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, появившаяся в социальной сети ВКонтакте страница с сообщениями об их продаже может быть внесена в созданный Русской православной церковью (РПЦ) перечень не имеющих отношения к Церкви ресурсов, собирающих деньги с верующих, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее в социальной сети ВКонтакте появилась страница "Максим Оспенный", на которой от имени якобы "потомка дворянского рода Оспенных" при помощи "итальянской семьи русских эмигрантов, которая на протяжении нескольких поколений занимается поиском и сбором христианских реликвий и мощей святых по всему миру" предлагается "помощь в приобретении мощей святых с документами, подтверждающими их абсолютную подлинность". На ней присутствуют сообщения о якобы приобретающих фрагменты мощей святых епархиях и отдельных храмах, а также видео с "распаковкой" реликвий."Категорически осуждаем практику торговли мощами, рассмотрим перспективы внесения в список фейковых ресурсов. Продажа мощей абсолютно безнравственна, и продавец и покупатель мощей тут ничем не отличаются", - сказал Кипшидзе РИА Новости.Ранее в Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали рост числа онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви. В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. Всего в списке более 25 сайтов.
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вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях
Представитель РПЦ назвал безнравственной торговлю мощами в соцсетях
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Торговля мощами святых безнравственна как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, появившаяся в социальной сети ВКонтакте страница с сообщениями об их продаже может быть внесена в созданный Русской православной церковью (РПЦ) перечень не имеющих отношения к Церкви ресурсов, собирающих деньги с верующих, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в социальной сети ВКонтакте появилась страница "Максим Оспенный", на которой от имени якобы "потомка дворянского рода Оспенных" при помощи "итальянской семьи русских эмигрантов, которая на протяжении нескольких поколений занимается поиском и сбором христианских реликвий и мощей святых по всему миру" предлагается "помощь в приобретении мощей святых с документами, подтверждающими их абсолютную подлинность". На ней присутствуют сообщения о якобы приобретающих фрагменты мощей святых епархиях и отдельных храмах, а также видео с "распаковкой" реликвий.
"Категорически осуждаем практику торговли мощами, рассмотрим перспективы внесения в список фейковых ресурсов. Продажа мощей абсолютно безнравственна, и продавец и покупатель мощей тут ничем не отличаются", - сказал Кипшидзе РИА Новости.
Ранее в Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата
отмечали рост числа онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви
. В 2020 году Синодальный отдел опубликовал список собирающих пожертвования от верующих ресурсов, которые не имеют официального отношения к РПЦ, хотя некоторые из них без официального согласия используют ее название в доменных именах. Позже в него вносились дополнения. Всего в списке более 25 сайтов.