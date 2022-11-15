https://ria.ru/20221115/mongoliya-1831729195.html
Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию
Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию - РИА Новости, 15.11.2022
Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию
Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:12
2022-11-15T18:12
2022-11-15T18:12
экономика
николай шульгинов
монголия
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
виктория абрамченко
китай
со еэс
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы договорились с монгольскими партнерами увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и увеличили такие поставки на 100 МВт", - сказала она по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн ранее обсудили возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Монголию зимой. При этом в сентябре Шульгинов заявлял, что, по прогнозу Минэнерго, экспорт электроэнергии по итогам 2022 года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок.Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии из РФ является "Интер РАО". В 2021 году компания нарастила поставки в Монголию на 55,9%, до 490 миллионов кВт.ч.В январе текущего года ФСК и СО ЕЭС сообщили, что увеличили на 40% максимально допустимый переток в сечении "Селендума – Дархан": на 100 МВт – до 345 МВт. Подстанция 220 киловольт "Селендума" (138 мегавольт-ампер ) – узловой питающий центр Бурятии. На отходящие линии 220 киловольт "Селендума – Дархан" по итогам 2021 года приходится около 65% российского экспорта электроэнергии в Монголию.
https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html
https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html
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РИА Новости
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экономика, николай шульгинов, монголия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), виктория абрамченко, китай, со еэс
Экономика, Николай Шульгинов, Монголия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Виктория Абрамченко, Китай, СО ЕЭС
Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию
Абрамченко: Россия договорилась увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок