https://ria.ru/20221115/mongoliya-1831729195.html

Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию

Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию - РИА Новости, 15.11.2022

Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию

Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:12

2022-11-15T18:12

2022-11-15T18:12

экономика

николай шульгинов

монголия

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

виктория абрамченко

китай

со еэс

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы договорились с монгольскими партнерами увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и увеличили такие поставки на 100 МВт", - сказала она по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн ранее обсудили возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Монголию зимой. При этом в сентябре Шульгинов заявлял, что, по прогнозу Минэнерго, экспорт электроэнергии по итогам 2022 года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок.Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии из РФ является "Интер РАО". В 2021 году компания нарастила поставки в Монголию на 55,9%, до 490 миллионов кВт.ч.В январе текущего года ФСК и СО ЕЭС сообщили, что увеличили на 40% максимально допустимый переток в сечении "Селендума – Дархан": на 100 МВт – до 345 МВт. Подстанция 220 киловольт "Селендума" (138 мегавольт-ампер ) – узловой питающий центр Бурятии. На отходящие линии 220 киловольт "Селендума – Дархан" по итогам 2021 года приходится около 65% российского экспорта электроэнергии в Монголию.

https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

монголия

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

экономика, николай шульгинов, монголия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), виктория абрамченко, китай, со еэс