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Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию - РИА Новости, 15.11.2022
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Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию
Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию - РИА Новости, 15.11.2022
Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию
Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:12
2022-11-15T18:12
экономика
николай шульгинов
монголия
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
виктория абрамченко
китай
со еэс
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы договорились с монгольскими партнерами увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и увеличили такие поставки на 100 МВт", - сказала она по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн ранее обсудили возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Монголию зимой. При этом в сентябре Шульгинов заявлял, что, по прогнозу Минэнерго, экспорт электроэнергии по итогам 2022 года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок.Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии из РФ является "Интер РАО". В 2021 году компания нарастила поставки в Монголию на 55,9%, до 490 миллионов кВт.ч.В январе текущего года ФСК и СО ЕЭС сообщили, что увеличили на 40% максимально допустимый переток в сечении "Селендума – Дархан": на 100 МВт – до 345 МВт. Подстанция 220 киловольт "Селендума" (138 мегавольт-ампер ) – узловой питающий центр Бурятии. На отходящие линии 220 киловольт "Селендума – Дархан" по итогам 2021 года приходится около 65% российского экспорта электроэнергии в Монголию.
https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html
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экономика, николай шульгинов, монголия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), виктория абрамченко, китай, со еэс
Экономика, Николай Шульгинов, Монголия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Виктория Абрамченко, Китай, СО ЕЭС
18:12 15.11.2022
 
Россия увеличила поставки электроэнергии в Монголию

Абрамченко: Россия договорилась увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКочубеевская ветряная электростанция
Кочубеевская ветряная электростанция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кочубеевская ветряная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы договорились с монгольскими партнерами увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и увеличили такие поставки на 100 МВт", - сказала она по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:11
Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн ранее обсудили возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Монголию зимой. При этом в сентябре Шульгинов заявлял, что, по прогнозу Минэнерго, экспорт электроэнергии по итогам 2022 года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок.
Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии из РФ является "Интер РАО". В 2021 году компания нарастила поставки в Монголию на 55,9%, до 490 миллионов кВт.ч.
В январе текущего года ФСК и СО ЕЭС сообщили, что увеличили на 40% максимально допустимый переток в сечении "Селендума – Дархан": на 100 МВт – до 345 МВт. Подстанция 220 киловольт "Селендума" (138 мегавольт-ампер ) – узловой питающий центр Бурятии. На отходящие линии 220 киловольт "Селендума – Дархан" по итогам 2021 года приходится около 65% российского экспорта электроэнергии в Монголию.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:00
У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновМонголияРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Виктория АбрамченкоКитайСО ЕЭС
 
 
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