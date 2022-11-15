11:34 15.11.2022 (обновлено: 16:09 15.11.2022)
В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев
Zeit: в Германии предложили поделить останки советских солдат на русских и украинцев
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Международные военные захоронения на Ольсдорфском кладбище. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга заявила, что выступает за начало дифференциации солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе за воинскими захоронениями, в частности — на русских и украинцев. Об этом сообщила газета Zeit.
Как заявил изданию управляющий директор региональной ассоциации Кристиан Любке, инициатива может коснуться захоронений советских военных в Гамбурге, где похоронены примерно 1400 участников Великой Отечественной войны.
Однако немецкая сторона уже пожаловалась на трудности, которые возникнут при реализации инициативы.
"В немецких документах, а также в документах западных союзников национальность обычно указывается только как "русский" или "советский". Также солдаты могут быть казахами, прибалтами или белорусами. Такое указание, как "место рождения — Киев", может свидетельствовать об украинском происхождении", — пояснили журналисты.
Также Немецкая комиссия по военным захоронениям подчеркнула, что в последние годы отказывалась принимать участие в организации международной акции "Бессмертный полк".