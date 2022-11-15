Рейтинг@Mail.ru
В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/mogily-1831543376.html
В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев
В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев - РИА Новости, 15.11.2022
В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев
Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга заявила, что выступает за начало дифференциации солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:34
2022-11-15T16:09
в мире
гамбург (город)
германия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831546475_0:474:2730:2010_1920x0_80_0_0_8847881750345d2952da7608cfc48c70.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга заявила, что выступает за начало дифференциации солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе за воинскими захоронениями, в частности — на русских и украинцев. Об этом сообщила газета Zeit.Как заявил изданию управляющий директор региональной ассоциации Кристиан Любке, инициатива может коснуться захоронений советских военных в Гамбурге, где похоронены примерно 1400 участников Великой Отечественной войны. Однако немецкая сторона уже пожаловалась на трудности, которые возникнут при реализации инициативы.Также Немецкая комиссия по военным захоронениям подчеркнула, что в последние годы отказывалась принимать участие в организации международной акции "Бессмертный полк".
https://ria.ru/20221108/pamyatniki-1829844043.html
гамбург (город)
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831546475_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f33ed5d7810d8aa3c4f08a4dd6cb99b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гамбург (город), германия, киев
В мире, Гамбург (город), Германия, Киев
11:34 15.11.2022 (обновлено: 16:09 15.11.2022)
 
В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев

Zeit: в Германии предложили поделить останки советских солдат на русских и украинцев

CC BY-SA 3.0 / Ajepbah / Международные военные захоронения на Ольсдорфском кладбище
Международные военные захоронения на Ольсдорфском кладбище - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Ajepbah /
Международные военные захоронения на Ольсдорфском кладбище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга заявила, что выступает за начало дифференциации солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе за воинскими захоронениями, в частности — на русских и украинцев. Об этом сообщила газета Zeit.
Как заявил изданию управляющий директор региональной ассоциации Кристиан Любке, инициатива может коснуться захоронений советских военных в Гамбурге, где похоронены примерно 1400 участников Великой Отечественной войны.
Однако немецкая сторона уже пожаловалась на трудности, которые возникнут при реализации инициативы.

"В немецких документах, а также в документах западных союзников национальность обычно указывается только как "русский" или "советский". Также солдаты могут быть казахами, прибалтами или белорусами. Такое указание, как "место рождения — Киев", может свидетельствовать об украинском происхождении", — пояснили журналисты.

Также Немецкая комиссия по военным захоронениям подчеркнула, что в последние годы отказывалась принимать участие в организации международной акции "Бессмертный полк".
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 06:48Россия-Китай: Главное
В Китае отремонтировали памятники советским воинам
 
В миреГамбург (город)ГерманияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала