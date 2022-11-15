https://ria.ru/20221115/mogily-1831543376.html

В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев

В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев - РИА Новости, 15.11.2022

В Германии захотели делить останки советских солдат на русских и украинцев

Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга заявила, что выступает за начало дифференциации солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:34

2022-11-15T11:34

2022-11-15T16:09

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга заявила, что выступает за начало дифференциации солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе за воинскими захоронениями, в частности — на русских и украинцев. Об этом сообщила газета Zeit.Как заявил изданию управляющий директор региональной ассоциации Кристиан Любке, инициатива может коснуться захоронений советских военных в Гамбурге, где похоронены примерно 1400 участников Великой Отечественной войны. Однако немецкая сторона уже пожаловалась на трудности, которые возникнут при реализации инициативы.Также Немецкая комиссия по военным захоронениям подчеркнула, что в последние годы отказывалась принимать участие в организации международной акции "Бессмертный полк".

https://ria.ru/20221108/pamyatniki-1829844043.html

гамбург (город)

германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, гамбург (город), германия, киев