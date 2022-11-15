Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине

"Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии на Украине. За прошедшее столетие Вторая мировая война нанесла огромный ущерб миру. После этого лидеры того времени приложили серьезные усилия, чтобы встать на путь мира. Теперь наша очередь. Бремя создания нового мирового порядка на период после коронавируса лежит на наших плечах. Необходимость часа - продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире. Я уверен, что в следующем году, когда "Большая двадцатка" соберется на святой земле Будды и Ганди, мы все согласимся донести до мира решительную миссию мира", - цитирует МИД Индии заявление Моди на сессии саммита.