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Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине
Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине
Страны G20 должны способствовать поиску мирного решения по Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе сессии "Продовольственная и энергетическая РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T07:11
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в мире
нарендра моди
индия
украина
бали
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя – РИА Новости. Страны G20 должны способствовать поиску мирного решения по Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе сессии "Продовольственная и энергетическая безопасность" на саммите G20.Встреча в рамках G20 проходит за закрытыми дверями.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.
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в мире, нарендра моди, индия, украина, бали, большая двадцатка, мид индии
В мире, Нарендра Моди, Индия, Украина, Бали, Большая двадцатка, МИД Индии
07:11 15.11.2022 (обновлено: 07:12 15.11.2022)
 
Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине

Премьер Индии Моди: страны G20 должны способствовать поиску мирного решения по Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя – РИА Новости. Страны G20 должны способствовать поиску мирного решения по Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе сессии "Продовольственная и энергетическая безопасность" на саммите G20.
"Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии на Украине. За прошедшее столетие Вторая мировая война нанесла огромный ущерб миру. После этого лидеры того времени приложили серьезные усилия, чтобы встать на путь мира. Теперь наша очередь. Бремя создания нового мирового порядка на период после коронавируса лежит на наших плечах. Необходимость часа - продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире. Я уверен, что в следующем году, когда "Большая двадцатка" соберется на святой земле Будды и Ганди, мы все согласимся донести до мира решительную миссию мира", - цитирует МИД Индии заявление Моди на сессии саммита.
Встреча в рамках G20 проходит за закрытыми дверями.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"
 
В миреНарендра МодиИндияУкраинаБалиБольшая двадцаткаМИД Индии
 
 
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