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МКС с годами только молодеет, считает космонавт - РИА Новости, 15.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221115/mks-1831701002.html
МКС с годами только молодеет, считает космонавт
МКС с годами только молодеет, считает космонавт - РИА Новости, 15.11.2022
МКС с годами только молодеет, считает космонавт
Международная космическая станция обновляется за счет новых модулей, вполне можно было бы продлить ее эксплуатацию и после 2030 года, считает недавно... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:00
2022-11-15T17:00
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Международная космическая станция обновляется за счет новых модулей, вполне можно было бы продлить ее эксплуатацию и после 2030 года, считает недавно вернувшийся с МКС российский космонавт Олег Артемьев."Наша станция, а у меня есть опыт уже трех полетов, стала лучше, больше, наш сегмент российский в два раза больше стал и новее. Что бы ни говорили, что прекращаем в 2024 или 2028 году, мне кажется, что с каждым полетом станция становится новее. Я думаю, что зря говорят, что в 2030 году мы закончим, я думаю, что мы еще долго будем летать", - рассказал Артемьев в ходе "Космической встречи в коворкинге "ВКонтакте".Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. В НАСА неоднократно заявляли, что рассчитывают продлить работу станции до 2030 года.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.Артемьев прибыл на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, они вернулись на Землю 29 сентября. До этого Артемьев уже был на станции в 2014 и в 2018 годах, Матвеев и Корсаков слетали в космос впервые.
https://ria.ru/20221109/cygnus-1830278056.html
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космос - риа наука, денис матвеев, юрий борисов (роскосмос), россия, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), мс-21, олег артемьев
Наука, Космос - РИА Наука, Денис Матвеев, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Земля, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), МС-21, Олег Артемьев
17:00 15.11.2022
 
МКС с годами только молодеет, считает космонавт

Космонавт Артемьев: МКС обновляется за счет новых модулей и сможет летать после 2030 года

© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Роскосмос
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Международная космическая станция обновляется за счет новых модулей, вполне можно было бы продлить ее эксплуатацию и после 2030 года, считает недавно вернувшийся с МКС российский космонавт Олег Артемьев.
"Наша станция, а у меня есть опыт уже трех полетов, стала лучше, больше, наш сегмент российский в два раза больше стал и новее. Что бы ни говорили, что прекращаем в 2024 или 2028 году, мне кажется, что с каждым полетом станция становится новее. Я думаю, что зря говорят, что в 2030 году мы закончим, я думаю, что мы еще долго будем летать", - рассказал Артемьев в ходе "Космической встречи в коворкинге "ВКонтакте".
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Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. В НАСА неоднократно заявляли, что рассчитывают продлить работу станции до 2030 года.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.
Артемьев прибыл на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, они вернулись на Землю 29 сентября. До этого Артемьев уже был на станции в 2014 и в 2018 годах, Матвеев и Корсаков слетали в космос впервые.
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НаукаКосмос - РИА НаукаДенис МатвеевЮрий Борисов (Роскосмос)РоссияЗемляРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)МС-21Олег Артемьев
 
 
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