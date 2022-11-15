МКС с годами только молодеет, считает космонавт
Космонавт Артемьев: МКС обновляется за счет новых модулей и сможет летать после 2030 года
© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Международная космическая станция обновляется за счет новых модулей, вполне можно было бы продлить ее эксплуатацию и после 2030 года, считает недавно вернувшийся с МКС российский космонавт Олег Артемьев.
"Наша станция, а у меня есть опыт уже трех полетов, стала лучше, больше, наш сегмент российский в два раза больше стал и новее. Что бы ни говорили, что прекращаем в 2024 или 2028 году, мне кажется, что с каждым полетом станция становится новее. Я думаю, что зря говорят, что в 2030 году мы закончим, я думаю, что мы еще долго будем летать", - рассказал Артемьев в ходе "Космической встречи в коворкинге "ВКонтакте".
9 ноября, 16:31Грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. В НАСА неоднократно заявляли, что рассчитывают продлить работу станции до 2030 года.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.
Артемьев прибыл на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, они вернулись на Землю 29 сентября. До этого Артемьев уже был на станции в 2014 и в 2018 годах, Матвеев и Корсаков слетали в космос впервые.
25 октября, 06:47В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора