https://ria.ru/20221115/mks-1831701002.html

МКС с годами только молодеет, считает космонавт

МКС с годами только молодеет, считает космонавт - РИА Новости, 15.11.2022

МКС с годами только молодеет, считает космонавт

Международная космическая станция обновляется за счет новых модулей, вполне можно было бы продлить ее эксплуатацию и после 2030 года, считает недавно... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:00

2022-11-15T17:00

2022-11-15T17:00

наука

космос - риа наука

денис матвеев

юрий борисов (роскосмос)

россия

земля

роскосмос

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784170534_204:306:1493:1031_1920x0_80_0_0_4c370c4870fc7ec156da31ea5588f570.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Международная космическая станция обновляется за счет новых модулей, вполне можно было бы продлить ее эксплуатацию и после 2030 года, считает недавно вернувшийся с МКС российский космонавт Олег Артемьев."Наша станция, а у меня есть опыт уже трех полетов, стала лучше, больше, наш сегмент российский в два раза больше стал и новее. Что бы ни говорили, что прекращаем в 2024 или 2028 году, мне кажется, что с каждым полетом станция становится новее. Я думаю, что зря говорят, что в 2030 году мы закончим, я думаю, что мы еще долго будем летать", - рассказал Артемьев в ходе "Космической встречи в коворкинге "ВКонтакте".Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. В НАСА неоднократно заявляли, что рассчитывают продлить работу станции до 2030 года.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.Артемьев прибыл на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, они вернулись на Землю 29 сентября. До этого Артемьев уже был на станции в 2014 и в 2018 годах, Матвеев и Корсаков слетали в космос впервые.

https://ria.ru/20221109/cygnus-1830278056.html

https://ria.ru/20221025/progress-1826421985.html

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, денис матвеев, юрий борисов (роскосмос), россия, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), мс-21, олег артемьев