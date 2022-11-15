https://ria.ru/20221115/mid-1831571159.html

МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии

МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии - РИА Новости, 15.11.2022

МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии

Москва выясняет обстоятельства гибели осужденного в России студента из Замбии, который, по утверждению замбийского МИД, погиб в конфликте на Украине, заявил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:19

2022-11-15T12:19

2022-11-15T12:45

москва

россия

замбия

в мире

михаил богданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва выясняет обстоятельства гибели осужденного в России студента из Замбии, который, по утверждению замбийского МИД, погиб в конфликте на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства", - сказал Богданов.Накануне МИД Замбии заявил, что 23-летний студент Лемехани Натан Найренда, который в 2020 году был осужден в России на 9 с половиной лет колонии за совершенное им преступление, погиб в сентябре 2022 года на Украине. В заявлении МИД подчеркивается, что Лусака запросила у России сведения об обстоятельствах гибели студента. По данным замбийского МИД сейчас тело погибшего находится в Ростове и будет отправлено на родину.

https://ria.ru/20221111/svo-1830653437.html

москва

россия

замбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, замбия, в мире, михаил богданов