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МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии - РИА Новости, 15.11.2022
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МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии
МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии - РИА Новости, 15.11.2022
МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии
Москва выясняет обстоятельства гибели осужденного в России студента из Замбии, который, по утверждению замбийского МИД, погиб в конфликте на Украине, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:19
2022-11-15T12:45
москва
россия
замбия
в мире
михаил богданов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва выясняет обстоятельства гибели осужденного в России студента из Замбии, который, по утверждению замбийского МИД, погиб в конфликте на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства", - сказал Богданов.Накануне МИД Замбии заявил, что 23-летний студент Лемехани Натан Найренда, который в 2020 году был осужден в России на 9 с половиной лет колонии за совершенное им преступление, погиб в сентябре 2022 года на Украине. В заявлении МИД подчеркивается, что Лусака запросила у России сведения об обстоятельствах гибели студента. По данным замбийского МИД сейчас тело погибшего находится в Ростове и будет отправлено на родину.
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москва, россия, замбия, в мире, михаил богданов
Москва, Россия, Замбия, В мире, Михаил Богданов
12:19 15.11.2022 (обновлено: 12:45 15.11.2022)
 
МИД выяснит обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии

В МИД пообещали выяснить обстоятельства гибели на Украине осужденного студента из Замбии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва выясняет обстоятельства гибели осужденного в России студента из Замбии, который, по утверждению замбийского МИД, погиб в конфликте на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства", - сказал Богданов.
Накануне МИД Замбии заявил, что 23-летний студент Лемехани Натан Найренда, который в 2020 году был осужден в России на 9 с половиной лет колонии за совершенное им преступление, погиб в сентябре 2022 года на Украине. В заявлении МИД подчеркивается, что Лусака запросила у России сведения об обстоятельствах гибели студента. По данным замбийского МИД сейчас тело погибшего находится в Ростове и будет отправлено на родину.
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