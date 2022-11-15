https://ria.ru/20221115/mi-8-1831677464.html

В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8

В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 15.11.2022

В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8

Экипаж вертолета Ми-8, аварийно приземлившегося в Иркутской области, обнаружен, людей вывозят на вездеходе, сообщил в Telegram глава Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:15

2022-11-15T16:15

2022-11-15T16:15

происшествия

иркутская область

россия

газпром

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8, аварийно приземлившегося в Иркутской области, обнаружен, людей вывозят на вездеходе, сообщил в Telegram глава Приангарья Игорь Кобзев.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Иркутск – Жигалово, совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту вертолета находились четыре человека, они не пострадали."Наземная поисковая группа "Газпрома", которая подключилась к поискам, обнаружила экипаж. Людей на вездеходе вывозят на точку, где они смогут получить всю нужную помощь. При необходимости и медицинскую. Сам вертолёт, предположительно, серьёзно пострадал", - написал Кобзев.Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проверку соблюдения требований безопасности полетов также проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20221108/vertolet-1830044806.html

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иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иркутская область, россия, газпром, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)