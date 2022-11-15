https://ria.ru/20221115/mi-8-1831677464.html
В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8
В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 15.11.2022
В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8
Экипаж вертолета Ми-8, аварийно приземлившегося в Иркутской области, обнаружен, людей вывозят на вездеходе, сообщил в Telegram глава Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:15
2022-11-15T16:15
2022-11-15T16:15
происшествия
иркутская область
россия
газпром
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8, аварийно приземлившегося в Иркутской области, обнаружен, людей вывозят на вездеходе, сообщил в Telegram глава Приангарья Игорь Кобзев.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Иркутск – Жигалово, совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту вертолета находились четыре человека, они не пострадали."Наземная поисковая группа "Газпрома", которая подключилась к поискам, обнаружила экипаж. Людей на вездеходе вывозят на точку, где они смогут получить всю нужную помощь. При необходимости и медицинскую. Сам вертолёт, предположительно, серьёзно пострадал", - написал Кобзев.Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проверку соблюдения требований безопасности полетов также проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20221108/vertolet-1830044806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, россия, газпром, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Газпром, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье нашли экипаж аварийно севшего вертолета Ми-8
Кобзев: экипаж аварийно севшего в Приангарье вертолета Ми-8 нашли, их вывозят на вездеходе