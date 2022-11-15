https://ria.ru/20221115/metel-1831695741.html

Москвичей предупредили о первой метели

Москвичей предупредили о первой метели - РИА Новости, 15.11.2022

Москвичей предупредили о первой метели

В Москве в четверг ожидается первая метель в этом сезоне, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:43

2022-11-15T16:43

2022-11-15T16:43

общество

роман вильфанд

москва

россия

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Москве в четверг ожидается первая метель в этом сезоне, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Начиная с четверга в Москве и области будет выпадать снег, он будет усиливаться и, самое главное, будет продолжительным. Ветер усилится до 15 метров в секунду, ожидается первая метель", - сказал Вильфанд."Это уже очевидный признак зимы", - подчеркнул он.

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москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

общество, роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр, погода