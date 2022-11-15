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Москвичей предупредили о первой метели - РИА Новости, 15.11.2022
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Москвичей предупредили о первой метели
Москвичей предупредили о первой метели - РИА Новости, 15.11.2022
Москвичей предупредили о первой метели
В Москве в четверг ожидается первая метель в этом сезоне, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:43
2022-11-15T16:43
общество
роман вильфанд
москва
россия
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Москве в четверг ожидается первая метель в этом сезоне, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Начиная с четверга в Москве и области будет выпадать снег, он будет усиливаться и, самое главное, будет продолжительным. Ветер усилится до 15 метров в секунду, ожидается первая метель", - сказал Вильфанд."Это уже очевидный признак зимы", - подчеркнул он.
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общество, роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр, погода
Общество, Роман Вильфанд, Москва, Россия, Гидрометцентр, Погода
16:43 15.11.2022
 
Москвичей предупредили о первой метели

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Москве в четверг ожидается первая метель

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Москве в четверг ожидается первая метель в этом сезоне, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с четверга в Москве и области будет выпадать снег, он будет усиливаться и, самое главное, будет продолжительным. Ветер усилится до 15 метров в секунду, ожидается первая метель", - сказал Вильфанд.
"Это уже очевидный признак зимы", - подчеркнул он.
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ОбществоРоман ВильфандМоскваРоссияГидрометцентрПогода
 
 
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