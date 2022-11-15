https://ria.ru/20221115/memorialy-1831494502.html

Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ

Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ - РИА Новости, 15.11.2022

Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ

Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа", чтобы обсудить поддержку и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:58

2022-11-15T00:58

2022-11-15T05:12

владимир путин

россия

украина

эстония

юнеско

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа", чтобы обсудить поддержку и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кремля.Заседание пройдет на фоне демонтажа памятников, связанных с советской историей, в ряде стран: на Украине, в Эстонии, Польше и Чехии. На Украине, в частности, начали борьбу не только с советской историей, и со всем, что связано с Россией.Один из последний случаев - демонтаж в Киеве памятников красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому боевому генералу Николаю Ватутину.В Эстонии, как сообщала пресса, с начала года имели место более 40 случаев надругательств над памятниками; в Литве – 15. В Латвии было законодательно закреплено, что до 15 ноября должны быть демонтированы 69 монументов.Постпредство России при ЮНЕСКО призывало организацию обратить внимание на снос памятников на Украине и в Прибалтике, отмечая, что "созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства".Города-героиВ повестке встречи президента есть и другие вопросы. В частности, речь пойдет также о рассмотрении заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести".В прошлом году эти звания были присвоены 12 городам, среди которых - Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Красноярск, Магадан, Пенза, Комсомольск-на-Амуре, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Барнаул и Чебоксары.Также планируется обсудить план мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Ранее Путин говорил, что знаковые даты, связанные с войной, – это часть личной, семейной истории, и что во многом определяет то трепетное, священное отношение народа России к героям и Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220627/genotsid-1798286440.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/pskov-1740270070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/vystavka-1596542343.html

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владимир путин, россия, украина, эстония, юнеско