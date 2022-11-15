00:58 15.11.2022 (обновлено: 05:12 15.11.2022)
Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ
Путин обсудит поддержку мемориалов в память о геноциде советского народа в годы ВОВ
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на Пискаревском мемориальном кладбище
Президент РФ Владимир Путин на Пискаревском мемориальном кладбище . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа", чтобы обсудить поддержку и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кремля.
Один из последний случаев - демонтаж в Киеве памятников красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому боевому генералу Николаю Ватутину.
Постпредство России при ЮНЕСКО призывало организацию обратить внимание на снос памятников на Украине и в Прибалтике, отмечая, что "созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства".
Города-герои
В повестке встречи президента есть и другие вопросы. В частности, речь пойдет также о рассмотрении заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести".
В прошлом году эти звания были присвоены 12 городам, среди которых - Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Красноярск, Магадан, Пенза, Комсомольск-на-Амуре, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Барнаул и Чебоксары.
Также планируется обсудить план мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ранее Путин говорил, что знаковые даты, связанные с войной, – это часть личной, семейной истории, и что во многом определяет то трепетное, священное отношение народа России к героям и Великой Отечественной войны.
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