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Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ
Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ - РИА Новости, 15.11.2022
Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ
Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа", чтобы обсудить поддержку и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T00:58
2022-11-15T05:12
владимир путин
россия
украина
эстония
юнеско
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа", чтобы обсудить поддержку и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кремля.Заседание пройдет на фоне демонтажа памятников, связанных с советской историей, в ряде стран: на Украине, в Эстонии, Польше и Чехии. На Украине, в частности, начали борьбу не только с советской историей, и со всем, что связано с Россией.Один из последний случаев - демонтаж в Киеве памятников красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому боевому генералу Николаю Ватутину.В Эстонии, как сообщала пресса, с начала года имели место более 40 случаев надругательств над памятниками; в Литве – 15. В Латвии было законодательно закреплено, что до 15 ноября должны быть демонтированы 69 монументов.Постпредство России при ЮНЕСКО призывало организацию обратить внимание на снос памятников на Украине и в Прибалтике, отмечая, что "созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства".Города-героиВ повестке встречи президента есть и другие вопросы. В частности, речь пойдет также о рассмотрении заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести".В прошлом году эти звания были присвоены 12 городам, среди которых - Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Красноярск, Магадан, Пенза, Комсомольск-на-Амуре, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Барнаул и Чебоксары.Также планируется обсудить план мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Ранее Путин говорил, что знаковые даты, связанные с войной, – это часть личной, семейной истории, и что во многом определяет то трепетное, священное отношение народа России к героям и Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220627/genotsid-1798286440.html
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владимир путин, россия, украина, эстония, юнеско
Владимир Путин, Россия, Украина, Эстония, ЮНЕСКО
00:58 15.11.2022 (обновлено: 05:12 15.11.2022)
 
Путин обсудит поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы ВОВ

Путин обсудит поддержку мемориалов в память о геноциде советского народа в годы ВОВ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на Пискаревском мемориальном кладбище
Президент РФ Владимир Путин на Пискаревском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на Пискаревском мемориальном кладбище . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа", чтобы обсудить поддержку и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кремля.
Заседание пройдет на фоне демонтажа памятников, связанных с советской историей, в ряде стран: на Украине, в Эстонии, Польше и Чехии. На Украине, в частности, начали борьбу не только с советской историей, и со всем, что связано с Россией.
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Один из последний случаев - демонтаж в Киеве памятников красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому боевому генералу Николаю Ватутину.
В Эстонии, как сообщала пресса, с начала года имели место более 40 случаев надругательств над памятниками; в Литве – 15. В Латвии было законодательно закреплено, что до 15 ноября должны быть демонтированы 69 монументов.
Постпредство России при ЮНЕСКО призывало организацию обратить внимание на снос памятников на Украине и в Прибалтике, отмечая, что "созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства".
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Города-герои

В повестке встречи президента есть и другие вопросы. В частности, речь пойдет также о рассмотрении заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести".
В прошлом году эти звания были присвоены 12 городам, среди которых - Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Красноярск, Магадан, Пенза, Комсомольск-на-Амуре, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Барнаул и Чебоксары.
Также планируется обсудить план мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ранее Путин говорил, что знаковые даты, связанные с войной, – это часть личной, семейной истории, и что во многом определяет то трепетное, священное отношение народа России к героям и Великой Отечественной войны.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаЭстонияЮНЕСКО
 
 
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