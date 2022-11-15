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Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму
Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму - РИА Новости, 15.11.2022
Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря "Красный" в Крыму и сделать все для... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:41
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владимир путин
общество
республика крым
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря "Красный" в Крыму и сделать все для реализации проекта"Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение ваше и сделаем все для того, чтобы помочь реализовать этот проект", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
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владимир путин, общество, республика крым
Владимир Путин, Общество, Республика Крым
14:41 15.11.2022 (обновлено: 14:42 15.11.2022)
 
Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму

Путин пообещал рассмотреть идею создать мемориальный комплекс на месте концлагеря в Крыму

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря "Красный" в Крыму и сделать все для реализации проекта
"Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение ваше и сделаем все для того, чтобы помочь реализовать этот проект", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
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Владимир ПутинОбществоРеспублика Крым
 
 
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