https://ria.ru/20221115/memorial-1831633371.html
Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму
Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму - РИА Новости, 15.11.2022
Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря "Красный" в Крыму и сделать все для... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:41
2022-11-15T14:41
2022-11-15T14:42
владимир путин
общество
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря "Красный" в Крыму и сделать все для реализации проекта"Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение ваше и сделаем все для того, чтобы помочь реализовать этот проект", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
https://ria.ru/20221031/daugavpils-1828216823.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, республика крым
Владимир Путин, Общество, Республика Крым
14:41 15.11.2022 (обновлено: 14:42 15.11.2022)
Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму
Путин пообещал рассмотреть идею создать мемориальный комплекс на месте концлагеря в Крыму