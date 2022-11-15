https://ria.ru/20221115/memorial-1831633371.html

Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму

Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму - РИА Новости, 15.11.2022

Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря "Красный" в Крыму и сделать все для... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:41

2022-11-15T14:41

2022-11-15T14:42

владимир путин

общество

республика крым

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение создать мемориальный комплекс на месте концлагеря "Красный" в Крыму и сделать все для реализации проекта"Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение ваше и сделаем все для того, чтобы помочь реализовать этот проект", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20221031/daugavpils-1828216823.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

владимир путин, общество, республика крым