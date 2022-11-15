Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь
Россия передала Мадагаскару 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла
Флаг России . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия передала во вторник Мадагаскару продовольственную помощь, в порт были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла, сообщили в МИД РФ.
"Пятнадцатого ноября в посольстве России в Антананариву состоялась символическая церемония передачи российской продовольственной помощи Республике Мадагаскар, поставленной во взаимодействии со Всемирной продовольственной программой ООН. В порт города Туамасина на востоке Мадагаскара были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла в рамках реализации планов по организации школьного питания", - говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.
Подчеркивается, что в мероприятии посольства России в Мадагаскаре приняли участие высокопоставленные малагасийские представители, в том числе руководство министерств иностранных дел, национального образования, сельского хозяйства и народонаселения, видные общественно-политические деятели, журналисты, а также актив Ассоциации "Друзья России на Мадагаскаре".
"Выступивший перед собравшимися посол России Андрей Андреев отметил прочность традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Мадагаскаром, которым в этом году исполнилось 50 лет. Подчеркнул, что Россия и впредь будет оставаться надежным партнером Республики Мадагаскар в различных областях", - рассказали в МИД РФ.
С малагасийской стороны, как указало ведомство, была выражена признательность России за оказываемое ею регулярное содействие, подтвержден твердый настрой на дальнейшее укрепление двусторонних взаимовыгодных связей.