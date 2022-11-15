https://ria.ru/20221115/madagaskar-1831705924.html

Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь

Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь - РИА Новости, 15.11.2022

Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь

Россия передала во вторник Мадагаскару продовольственную помощь, в порт были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:13

2022-11-15T17:13

2022-11-15T17:13

в мире

россия

мадагаскар

продовольствие

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей андреев

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия передала во вторник Мадагаскару продовольственную помощь, в порт были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла, сообщили в МИД РФ."Пятнадцатого ноября в посольстве России в Антананариву состоялась символическая церемония передачи российской продовольственной помощи Республике Мадагаскар, поставленной во взаимодействии со Всемирной продовольственной программой ООН. В порт города Туамасина на востоке Мадагаскара были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла в рамках реализации планов по организации школьного питания", - говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.Подчеркивается, что в мероприятии посольства России в Мадагаскаре приняли участие высокопоставленные малагасийские представители, в том числе руководство министерств иностранных дел, национального образования, сельского хозяйства и народонаселения, видные общественно-политические деятели, журналисты, а также актив Ассоциации "Друзья России на Мадагаскаре"."Выступивший перед собравшимися посол России Андрей Андреев отметил прочность традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Мадагаскаром, которым в этом году исполнилось 50 лет. Подчеркнул, что Россия и впредь будет оставаться надежным партнером Республики Мадагаскар в различных областях", - рассказали в МИД РФ.С малагасийской стороны, как указало ведомство, была выражена признательность России за оказываемое ею регулярное содействие, подтвержден твердый настрой на дальнейшее укрепление двусторонних взаимовыгодных связей.

https://ria.ru/20221111/alzhir-1830842752.html

https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html

россия

мадагаскар

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, мадагаскар, продовольствие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей андреев, африка