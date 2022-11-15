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Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь - РИА Новости, 15.11.2022
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Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь
Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь - РИА Новости, 15.11.2022
Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь
Россия передала во вторник Мадагаскару продовольственную помощь, в порт были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:13
2022-11-15T17:13
в мире
россия
мадагаскар
продовольствие
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей андреев
африка
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия передала во вторник Мадагаскару продовольственную помощь, в порт были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла, сообщили в МИД РФ."Пятнадцатого ноября в посольстве России в Антананариву состоялась символическая церемония передачи российской продовольственной помощи Республике Мадагаскар, поставленной во взаимодействии со Всемирной продовольственной программой ООН. В порт города Туамасина на востоке Мадагаскара были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла в рамках реализации планов по организации школьного питания", - говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.Подчеркивается, что в мероприятии посольства России в Мадагаскаре приняли участие высокопоставленные малагасийские представители, в том числе руководство министерств иностранных дел, национального образования, сельского хозяйства и народонаселения, видные общественно-политические деятели, журналисты, а также актив Ассоциации "Друзья России на Мадагаскаре"."Выступивший перед собравшимися посол России Андрей Андреев отметил прочность традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Мадагаскаром, которым в этом году исполнилось 50 лет. Подчеркнул, что Россия и впредь будет оставаться надежным партнером Республики Мадагаскар в различных областях", - рассказали в МИД РФ.С малагасийской стороны, как указало ведомство, была выражена признательность России за оказываемое ею регулярное содействие, подтвержден твердый настрой на дальнейшее укрепление двусторонних взаимовыгодных связей.
https://ria.ru/20221111/alzhir-1830842752.html
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в мире, россия, мадагаскар, продовольствие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей андреев, африка
В мире, Россия, Мадагаскар, Продовольствие, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Андрей Андреев, Африка
17:13 15.11.2022
 
Россия передала Мадагаскару продовольственную помощь

Россия передала Мадагаскару 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия передала во вторник Мадагаскару продовольственную помощь, в порт были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла, сообщили в МИД РФ.
"Пятнадцатого ноября в посольстве России в Антананариву состоялась символическая церемония передачи российской продовольственной помощи Республике Мадагаскар, поставленной во взаимодействии со Всемирной продовольственной программой ООН. В порт города Туамасина на востоке Мадагаскара были доставлены 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла в рамках реализации планов по организации школьного питания", - говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.
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Подчеркивается, что в мероприятии посольства России в Мадагаскаре приняли участие высокопоставленные малагасийские представители, в том числе руководство министерств иностранных дел, национального образования, сельского хозяйства и народонаселения, видные общественно-политические деятели, журналисты, а также актив Ассоциации "Друзья России на Мадагаскаре".
"Выступивший перед собравшимися посол России Андрей Андреев отметил прочность традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Мадагаскаром, которым в этом году исполнилось 50 лет. Подчеркнул, что Россия и впредь будет оставаться надежным партнером Республики Мадагаскар в различных областях", - рассказали в МИД РФ.
С малагасийской стороны, как указало ведомство, была выражена признательность России за оказываемое ею регулярное содействие, подтвержден твердый настрой на дальнейшее укрепление двусторонних взаимовыгодных связей.
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В миреРоссияМадагаскарПродовольствиеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей АндреевАфрика
 
 
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