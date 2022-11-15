https://ria.ru/20221115/lvov-1831706380.html
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.11.2022
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Часть Львова осталась без электричества после ударов по городу, заявил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:14
2022-11-15T17:14
2022-11-15T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
львов
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владимир зеленский
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харьков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Часть Львова осталась без электричества после ударов по городу, заявил мэр города Андрей Садовой."Часть города без электроэнергии", - написал Садовой в своем Telegram-канале.Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов во Львове.Позже украинский телеканал "Пятый" сообщил, что во Львове проблемы со связью.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/vzryv-1831679575.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Андрей Садовой, Владимир Зеленский, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
17:14 15.11.2022 (обновлено: 18:22 15.11.2022)
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
СМИ: во Львове слышны звуки взрывов