https://ria.ru/20221115/lvov-1831706380.html

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.11.2022

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Часть Львова осталась без электричества после ударов по городу, заявил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:14

2022-11-15T17:14

2022-11-15T18:22

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Часть Львова осталась без электричества после ударов по городу, заявил мэр города Андрей Садовой."Часть города без электроэнергии", - написал Садовой в своем Telegram-канале.Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов во Львове.Позже украинский телеканал "Пятый" сообщил, что во Львове проблемы со связью.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/vzryv-1831679575.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львов, украина, андрей садовой, владимир зеленский, киев, харьков, вооруженные силы рф