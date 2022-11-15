Рейтинг@Mail.ru
Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/lechenie-1831623758.html
Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами
Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами - РИА Новости, 15.11.2022
Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами
Минздрав России подготовил проект приказа, предусматривающий совершенствование профилактики и лечения пациентов, страдающих хроническими и затяжными... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:20
2022-11-15T14:20
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782285106_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_04aee0e5d6f9abe996891a8ef55fb14d.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект приказа, предусматривающий совершенствование профилактики и лечения пациентов, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Проект приказа Минздрава России "О внесении изменений в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 453", направлен на совершенствование профилактики и лечения пациентов, а также на обеспечение преемственности оказания медицинской помощи по данному профилю", - говорится в сообщении.Проект приказа предполагает возможность объективно оценить состояние психического здоровья пациента посредством анализа и внесения перечня результатов диспансерного наблюдения в информационную систему, уточнили в пресс-службе.Кроме того, проект направлен на формирование взаимодействия между профильными учреждениями с целью обеспечения непрерывности и преемственности диспансерного наблюдения пациента, в том числе в случае его переезда в другой регион. Информационное взаимодействие будет возможно при уведомлении медицинской организации о смене места проживания, пояснили в Минздраве.
https://ria.ru/20221109/gastrit-1830048010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782285106_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_987282eed308799310bd542f6d00bbeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
14:20 15.11.2022
 
Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами

Минздрав подготовил проект о совершенствовании лечения людей с психическими расстройствами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедсестра и пациент
Медсестра и пациент - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Медсестра и пациент . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект приказа, предусматривающий совершенствование профилактики и лечения пациентов, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект приказа Минздрава России "О внесении изменений в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 453", направлен на совершенствование профилактики и лечения пациентов, а также на обеспечение преемственности оказания медицинской помощи по данному профилю", - говорится в сообщении.
Проект приказа предполагает возможность объективно оценить состояние психического здоровья пациента посредством анализа и внесения перечня результатов диспансерного наблюдения в информационную систему, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, проект направлен на формирование взаимодействия между профильными учреждениями с целью обеспечения непрерывности и преемственности диспансерного наблюдения пациента, в том числе в случае его переезда в другой регион. Информационное взаимодействие будет возможно при уведомлении медицинской организации о смене места проживания, пояснили в Минздраве.
Правда тела. Когда боль в желудке нужно лечить у психолога - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 12:00Правда тела
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру.
 
ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала