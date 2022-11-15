Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами
Минздрав подготовил проект о совершенствовании лечения людей с психическими расстройствами
Медсестра и пациент . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект приказа, предусматривающий совершенствование профилактики и лечения пациентов, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект приказа Минздрава России "О внесении изменений в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 453", направлен на совершенствование профилактики и лечения пациентов, а также на обеспечение преемственности оказания медицинской помощи по данному профилю", - говорится в сообщении.
Проект приказа предполагает возможность объективно оценить состояние психического здоровья пациента посредством анализа и внесения перечня результатов диспансерного наблюдения в информационную систему, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, проект направлен на формирование взаимодействия между профильными учреждениями с целью обеспечения непрерывности и преемственности диспансерного наблюдения пациента, в том числе в случае его переезда в другой регион. Информационное взаимодействие будет возможно при уведомлении медицинской организации о смене места проживания, пояснили в Минздраве.
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