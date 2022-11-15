https://ria.ru/20221115/lechenie-1831623758.html

Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами

Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами - РИА Новости, 15.11.2022

Минздрав подготовил проект о лечении людей с психическими расстройствами

Минздрав России подготовил проект приказа, предусматривающий совершенствование профилактики и лечения пациентов, страдающих хроническими и затяжными... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:20

2022-11-15T14:20

2022-11-15T14:20

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект приказа, предусматривающий совершенствование профилактики и лечения пациентов, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Проект приказа Минздрава России "О внесении изменений в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 453", направлен на совершенствование профилактики и лечения пациентов, а также на обеспечение преемственности оказания медицинской помощи по данному профилю", - говорится в сообщении.Проект приказа предполагает возможность объективно оценить состояние психического здоровья пациента посредством анализа и внесения перечня результатов диспансерного наблюдения в информационную систему, уточнили в пресс-службе.Кроме того, проект направлен на формирование взаимодействия между профильными учреждениями с целью обеспечения непрерывности и преемственности диспансерного наблюдения пациента, в том числе в случае его переезда в другой регион. Информационное взаимодействие будет возможно при уведомлении медицинской организации о смене места проживания, пояснили в Минздраве.

https://ria.ru/20221109/gastrit-1830048010.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)