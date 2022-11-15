https://ria.ru/20221115/lavrov-1831697472.html

Лавров улетел с Бали

Лавров улетел с Бали - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров улетел с Бали

Глава российской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник вечером завершил свою программу на саммите G20 и покинул индонезийский остров... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:49

2022-11-15T16:49

2022-11-15T17:38

бали

большая двадцатка

саммит g20

в мире

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831582763_304:0:3144:1597_1920x0_80_0_0_24c8b07dd55cd8f5689b3bcb89b328ee.jpg

ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник вечером завершил свою программу на саммите G20 и покинул индонезийский остров Бали, передает корреспондент РИА Новости.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября.Ранее во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. На полях саммита министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как и планировалось, министр покинул Бали по итогам первого дня саммита.Лавров рассказал журналистам, что работа над итоговой декларацией саммита "Группы двадцати" практически завершена. По его словам, одобрять документ будут в среду по итогам заседания, посвященного теме цифровизации. Российскую сторону на нем представит министр финансов Антон Силуанов.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире, сергей лавров