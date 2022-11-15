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Лавров улетел с Бали - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров улетел с Бали
Лавров улетел с Бали - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров улетел с Бали
Глава российской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник вечером завершил свою программу на саммите G20 и покинул индонезийский остров... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:49
2022-11-15T17:38
бали
большая двадцатка
саммит g20
в мире
сергей лавров
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник вечером завершил свою программу на саммите G20 и покинул индонезийский остров Бали, передает корреспондент РИА Новости.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября.Ранее во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. На полях саммита министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как и планировалось, министр покинул Бали по итогам первого дня саммита.Лавров рассказал журналистам, что работа над итоговой декларацией саммита "Группы двадцати" практически завершена. По его словам, одобрять документ будут в среду по итогам заседания, посвященного теме цифровизации. Российскую сторону на нем представит министр финансов Антон Силуанов.
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бали, большая двадцатка, саммит g20, в мире, сергей лавров
Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Сергей Лавров
16:49 15.11.2022 (обновлено: 17:38 15.11.2022)
 
Лавров улетел с Бали

Глава МИД Лавров завершил работу на саммите G20 и вылетел в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник вечером завершил свою программу на саммите G20 и покинул индонезийский остров Бали, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября.
Ранее во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. На полях саммита министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как и планировалось, министр покинул Бали по итогам первого дня саммита.
Лавров рассказал журналистам, что работа над итоговой декларацией саммита "Группы двадцати" практически завершена. По его словам, одобрять документ будут в среду по итогам заседания, посвященного теме цифровизации. Российскую сторону на нем представит министр финансов Антон Силуанов.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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БалиБольшая двадцаткаСаммит G20В миреСергей Лавров
 
 
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