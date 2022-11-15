16:49 15.11.2022 (обновлено: 17:38 15.11.2022)
Лавров улетел с Бали
Глава МИД Лавров завершил работу на саммите G20 и вылетел в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник вечером завершил свою программу на саммите G20 и покинул индонезийский остров Бали, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября.
Ранее во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. На полях саммита министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как и планировалось, министр покинул Бали по итогам первого дня саммита.
Лавров рассказал журналистам, что работа над итоговой декларацией саммита "Группы двадцати" практически завершена. По его словам, одобрять документ будут в среду по итогам заседания, посвященного теме цифровизации. Российскую сторону на нем представит министр финансов Антон Силуанов.