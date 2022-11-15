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Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности
Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, хотя европейские лидеры говорят о необходимости перехода к мирному... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:11
2022-11-15T13:11
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сергей лавров
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, хотя европейские лидеры говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине - это и поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих... Если касаться конкретного решения ЕС о запуске этой военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания, потому что параллельно с этим и президент (Франции Эммануэль) Макрон, и канцлер (Германии Олаф) Шольц, и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию. Какое-то политическое раздвоение личности", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20.Он добавил, что также ЕС и НАТО предоставляют Украине разведданные, а США участвуют в определении целей."Это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831584341.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, франция, большая двадцатка, евросоюз, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Франция, Большая двадцатка, Евросоюз, НАТО
13:11 15.11.2022
 
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности

Глава МИД Лавров заявил, что Запад говорит о мире, но поставляет оружие Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, хотя европейские лидеры говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине - это и поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих... Если касаться конкретного решения ЕС о запуске этой военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания, потому что параллельно с этим и президент (Франции Эммануэль) Макрон, и канцлер (Германии Олаф) Шольц, и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию. Какое-то политическое раздвоение личности", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Лавров: Идет гибридная война, которую Запад развязал и которую он готовил долгие годы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:46Специальная военная операция на Украине
Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине
Он добавил, что также ЕС и НАТО предоставляют Украине разведданные, а США участвуют в определении целей.
"Это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников", - добавил российский министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:42Специальная военная операция на Украине
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров
 
В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияФранцияБольшая двадцаткаЕвросоюзНАТО
 
 
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