https://ria.ru/20221115/lavrov-1831595032.html
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности
Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, хотя европейские лидеры говорят о необходимости перехода к мирному... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:11
2022-11-15T13:11
2022-11-15T13:11
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, хотя европейские лидеры говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине - это и поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих... Если касаться конкретного решения ЕС о запуске этой военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания, потому что параллельно с этим и президент (Франции Эммануэль) Макрон, и канцлер (Германии Олаф) Шольц, и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию. Какое-то политическое раздвоение личности", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20.Он добавил, что также ЕС и НАТО предоставляют Украине разведданные, а США участвуют в определении целей."Это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831584341.html
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, украина, россия, франция, большая двадцатка, евросоюз, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Франция, Большая двадцатка, Евросоюз, НАТО
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности
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