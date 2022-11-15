https://ria.ru/20221115/lavrov-1831579834.html

Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами

Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами

Россия будет продолжать добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами, заявил во вторник министр иностранных дел... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:35

2022-11-15T12:35

2022-11-15T12:59

россия

сергей лавров

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

бали

индонезия

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы затронули проблему биологической безопасности прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую США по программам Пентагона развернули в десятках стран, во всех регионах мира, особенно в пространстве Евразии по периметру границ с Россией, Китаем", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати".Он добавил, что Россия "будет продолжать добиваться создания эффективного транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами".

https://ria.ru/20221110/otvetstvennost-1830596537.html

россия

сша

бали

индонезия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, бали, индонезия, саммит g20, большая двадцатка