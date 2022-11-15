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Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами
Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами
Россия будет продолжать добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами, заявил во вторник министр иностранных дел... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:35
2022-11-15T12:59
россия
сергей лавров
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
бали
индонезия
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы затронули проблему биологической безопасности прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую США по программам Пентагона развернули в десятках стран, во всех регионах мира, особенно в пространстве Евразии по периметру границ с Россией, Китаем", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати".Он добавил, что Россия "будет продолжать добиваться создания эффективного транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами".
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россия, сергей лавров, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, бали, индонезия, саммит g20, большая двадцатка
Россия, Сергей Лавров, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Бали, Индонезия, Саммит G20, Большая двадцатка
12:35 15.11.2022 (обновлено: 12:59 15.11.2022)
 
Лавров предложил создать механизм контроля над биологическими программами

Лавров: Россия будет добиваться создания механизма контроля над биологическими программами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы затронули проблему биологической безопасности прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую США по программам Пентагона развернули в десятках стран, во всех регионах мира, особенно в пространстве Евразии по периметру границ с Россией, Китаем", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати".
Он добавил, что Россия "будет продолжать добиваться создания эффективного транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами".
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 18:31
Правительство хочет ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах
 
РоссияСергей ЛавровСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреБалиИндонезияСаммит G20Большая двадцатка
 
 
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