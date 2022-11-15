Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20
Глава МИД Лавров принял участие в первом пленарном заседании саммита G20 в Индонезии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в первом пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии, сообщило российское министерство иностранных дел.
Ранее сообщалось, что российская сторона в рамках "двадцатки" подтвердит готовность "оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, заявили в МИД РФ.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Вчера, 04:18Лавров прибыл на заседание саммита G20