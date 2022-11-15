https://ria.ru/20221115/lavrov-1831564743.html

Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20

Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в первом пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:06

2022-11-15T12:06

2022-11-15T12:06

в мире

сергей лавров

россия

индонезия

турция

большая двадцатка

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в первом пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии, сообщило российское министерство иностранных дел.Ранее сообщалось, что российская сторона в рамках "двадцатки" подтвердит готовность "оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, заявили в МИД РФ.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831500754.html

россия

индонезия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, индонезия, турция, большая двадцатка, саммит g20