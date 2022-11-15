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Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20
Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в первом пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:06
2022-11-15T12:06
в мире
сергей лавров
россия
индонезия
турция
большая двадцатка
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в первом пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии, сообщило российское министерство иностранных дел.Ранее сообщалось, что российская сторона в рамках "двадцатки" подтвердит готовность "оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, заявили в МИД РФ.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831500754.html
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в мире, сергей лавров, россия, индонезия, турция, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Сергей Лавров, Россия, Индонезия, Турция, Большая двадцатка, Саммит G20
12:06 15.11.2022
 
Лавров принял участие в пленарном заседании саммита G20

Глава МИД Лавров принял участие в первом пленарном заседании саммита G20 в Индонезии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в первом пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии, сообщило российское министерство иностранных дел.
Ранее сообщалось, что российская сторона в рамках "двадцатки" подтвердит готовность "оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, заявили в МИД РФ.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Прибытие Лаврова на заседание G20 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 04:18
Лавров прибыл на заседание саммита G20
 
В миреСергей ЛавровРоссияИндонезияТурцияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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