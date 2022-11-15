https://ria.ru/20221115/lavra-1831516549.html

Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры

Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.11.2022

Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, что Служба безопасности Украины готовит захват... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:18

2022-11-15T09:18

2022-11-15T09:18

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, что Служба безопасности Украины готовит захват Киево-Печерской лавры."По приказу Зеленского СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры (источник в ОП (офисе президента - ред.). Информационная подготовка захвата уже началась. Украинские ТГ называют Лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей - агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию", - написал Кива в Telegram-канале.По данным Кивы, готовятся "три независимые группы из числа праворадикалов-нацистов".

https://ria.ru/20221114/lavra-1831339868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илья кива, владимир зеленский, москва, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины