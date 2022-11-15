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Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.11.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221115/lavra-1831516549.html
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.11.2022
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, что Служба безопасности Украины готовит захват... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:18
2022-11-15T09:18
религия
в мире
илья кива
владимир зеленский
москва
украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, что Служба безопасности Украины готовит захват Киево-Печерской лавры."По приказу Зеленского СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры (источник в ОП (офисе президента - ред.). Информационная подготовка захвата уже началась. Украинские ТГ называют Лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей - агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию", - написал Кива в Telegram-канале.По данным Кивы, готовятся "три независимые группы из числа праворадикалов-нацистов".
https://ria.ru/20221114/lavra-1831339868.html
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в мире, илья кива, владимир зеленский, москва, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины
Религия, В мире, Илья Кива, Владимир Зеленский, Москва, Украина, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
09:18 15.11.2022
 
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры

Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, что Служба безопасности Украины готовит захват Киево-Печерской лавры.
"По приказу Зеленского СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры (источник в ОП (офисе президента - ред.). Информационная подготовка захвата уже началась. Украинские ТГ называют Лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей - агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию", - написал Кива в Telegram-канале.
По данным Кивы, готовятся "три независимые группы из числа праворадикалов-нацистов".
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РелигияВ миреИлья КиваВладимир ЗеленскийМоскваУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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