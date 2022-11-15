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Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.11.2022
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, что Служба безопасности Украины готовит захват... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:18
2022-11-15T09:18
2022-11-15T09:18
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илья кива
владимир зеленский
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верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, что Служба безопасности Украины готовит захват Киево-Печерской лавры."По приказу Зеленского СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры (источник в ОП (офисе президента - ред.). Информационная подготовка захвата уже началась. Украинские ТГ называют Лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей - агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию", - написал Кива в Telegram-канале.По данным Кивы, готовятся "три независимые группы из числа праворадикалов-нацистов".
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РИА Новости
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Религия, В мире, Илья Кива, Владимир Зеленский, Москва, Украина, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры
Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры