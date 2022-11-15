https://ria.ru/20221115/kuvalda-1831564879.html
Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера" - РИА Новости, 15.11.2022
Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Следственные органы проверяют подлинность видео, на котором, предположительно, бывшего участника "Группы Вагнера", перешедшего на сторону Украины, бьют по... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:06
2022-11-15T12:06
2022-11-15T14:53
происшествия
россия
евгений пригожин
татьяна москалькова
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следственные органы проверяют подлинность видео, на котором, предположительно, бывшего участника "Группы Вагнера", перешедшего на сторону Украины, бьют по голове кувалдой, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", — сказала она.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не будет комментировать этот видеоролик. По его словам, в Кремле "не знают, что это, насколько это соответствует действительности" и вообще, "это не наше дело".Создатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал ролик "прекрасной режиссерской работой". После этого он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку для установления факта и обстоятельств убийства.Видео опубликовали в минувшие выходные в Telegram-канале Grey Zone — в подписи указано, что там запечатлен бывший участник "Группы Вагнера" Евгений Нужин. Мужчина рассказывает, что решил воевать "на стороне Украины" и сдался в плен 4 сентября, а 11 ноября "получил по голове" на улице в Киеве, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему объявили, что его "будут судить". После этих слов неизвестный несколько раз бьет мужчину кувалдой по голове.
https://ria.ru/20221114/vagner-1831348833.html
https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, евгений пригожин, татьяна москалькова, чвк "вагнер"
Происшествия, Россия, Евгений Пригожин, Татьяна Москалькова, ЧВК "Вагнер"
12:06 15.11.2022 (обновлено: 14:53 15.11.2022)
Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Москалькова сообщила, что следственные органы проверяют подлинность видео с кувалдой
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следственные органы проверяют подлинность видео, на котором, предположительно, бывшего участника "Группы Вагнера", перешедшего на сторону Украины, бьют по голове кувалдой, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не будет комментировать этот видеоролик. По его словам, в Кремле "не знают, что это, насколько это соответствует действительности" и вообще, "это не наше дело".
Создатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин
назвал ролик "прекрасной режиссерской работой". После этого он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку для установления факта и обстоятельств убийства.
Видео опубликовали в минувшие выходные в Telegram-канале Grey Zone — в подписи указано, что там запечатлен бывший участник "Группы Вагнера" Евгений Нужин. Мужчина рассказывает, что решил воевать "на стороне Украины" и сдался в плен 4 сентября, а 11 ноября "получил по голове" на улице в Киеве
, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему объявили, что его "будут судить". После этих слов неизвестный несколько раз бьет мужчину кувалдой по голове.