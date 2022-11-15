https://ria.ru/20221115/kuvalda-1831564879.html

Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера" - РИА Новости, 15.11.2022

Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

Следственные органы проверяют подлинность видео, на котором, предположительно, бывшего участника "Группы Вагнера", перешедшего на сторону Украины, бьют по... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:06

2022-11-15T12:06

2022-11-15T14:53

происшествия

россия

евгений пригожин

татьяна москалькова

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следственные органы проверяют подлинность видео, на котором, предположительно, бывшего участника "Группы Вагнера", перешедшего на сторону Украины, бьют по голове кувалдой, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", — сказала она.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не будет комментировать этот видеоролик. По его словам, в Кремле "не знают, что это, насколько это соответствует действительности" и вообще, "это не наше дело".Создатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал ролик "прекрасной режиссерской работой". После этого он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку для установления факта и обстоятельств убийства.Видео опубликовали в минувшие выходные в Telegram-канале Grey Zone — в подписи указано, что там запечатлен бывший участник "Группы Вагнера" Евгений Нужин. Мужчина рассказывает, что решил воевать "на стороне Украины" и сдался в плен 4 сентября, а 11 ноября "получил по голове" на улице в Киеве, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему объявили, что его "будут судить". После этих слов неизвестный несколько раз бьет мужчину кувалдой по голове.

https://ria.ru/20221114/vagner-1831348833.html

https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, евгений пригожин, татьяна москалькова, чвк "вагнер"