https://ria.ru/20221115/kurs-1831696480.html

Официальный курс доллара на среду понизился до 60,31 рубля

Официальный курс доллара на среду понизился до 60,31 рубля - РИА Новости, 15.11.2022

Официальный курс доллара на среду понизился до 60,31 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 8,66 копейки, до 60,3116 рубля, курс евро вырос на 47,43 копейки, до 62,6297 рубля, РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:49

2022-11-15T16:49

2022-11-15T17:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 8,66 копейки, до 60,3116 рубля, курс евро вырос на 47,43 копейки, до 62,6297 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа