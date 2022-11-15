https://ria.ru/20221115/kupyansk-1831709640.html

Делегация МККК в Киеве получила обращение СПЧ по казням под Купянском

Делегация МККК в Киеве получила обращение СПЧ по казням под Купянском - РИА Новости, 15.11.2022

Делегация МККК в Киеве получила обращение СПЧ по казням под Купянском

Международный Комитет Красного Креста передал в Киев обращения главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по внесудебным расправам под... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:20

2022-11-15T17:20

2022-11-15T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста передал в Киев обращения главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне, сообщила пресс-служба СПЧ.В октябре Фадеев направил обращения верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International в связи с появлением видео казней мирных жителей под Купянском. Также глава СПЧ 21 октября направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием отреагировать на украинский удар по мирной переправе в Херсоне."Международный Комитет Красного Креста передал в Киев обращения Фадеева по внесудебным расправам под Купянском и расстрелу гражданской переправы в Херсоне", - говорится в Telegram-канале Совета. На обращение Фадеева ответил глава Региональной делегации МККК в РФ, Белоруссии и Молдавии Ихтияр Асланов. "Информируем вас о том, что сведения, которые вы предоставили в вашем письме, были переданы делегации МККК в Киеве", - приводит пресс-служба СПЧ цитату из письма Асланова.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. В сообщении в Telegram-канале СК РФ отмечалось, что бывший командир нацбатальона "Азов"* (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие. В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК.Украинские войска в ночь на 21 октября нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. При ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221010/liman-1822815661.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), международный комитет красного креста (мккк), россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр